Radicaal-links Greenpeace dreigt de staat: neem extreme stikstofstappen of ‘er komt een dagvaarding!’

Het extreemlinkse Greenpeace eist dat de Nederlandse staat stappen neemt om minder stikstof te produceren. Gebeurt dat niet, dan stapt de organisatie naar de rechter. Want, zegt Greenpeace, stikstof is hartstikke gevaarlijk voor het milieu. Daarom moet er actie komen, en snel!

Leven we in een democratie? Nee. Dat leven we niet. We leven in een dikastrocatie, wat inhoudt dat alles bepaald wordt door linkse D66-rechters. Wij van rechts willen dat eigenlijk niet erkennen, maar bij links zijn ze daar maar wat blij mee. Want als je kijkt naar verkiezingsuitslagen wordt héél snel duidelijk dat een groot deel van de bevolking helemaal niets heeft met al die klimaatwaanzin van de linkse partijen en andersoortige marxistische clubs.

En wat doet Greenpeace dus? Nou, net als het extremistische Urgenda willen de Greenpeacers gewoon naar de rechter stappen als het kabinet niet héél snel doet wat de klimaatactivisten eisen.

“De stikstoflast is al tientallen jaren te hoog als gevolg van de uitstoot van het verkeer, de industrie en de intensieve veehouderij. Maar de grote boosdoener is vooral de grove nalatigheid van de Staat die onvoldoende heeft ingegrepen,” aldus Greenpeace-directeur Andy Palmen. “De natuur gaat eraan en ons geduld is op. Greenpeace trekt nu een streep in het zand en start deze natuurzaak om de natuurcrisis te keren.”

“Premier Rutte noemde in 2019 het stikstofprobleem ‘de grootste crisis in mijn 9 jaar als premier’. Het wordt tijd dat de overheid in actie komt en het nieuwe kabinet snel concrete stappen zet in het nieuwe regeerakkoord. Wanneer daar geen extra maatregelen in staan die de stikstof in Nederland terugdringen, zal Greenpeace de staat dagvaarden,” aldus de organisatie voor de duidelijkheid.

Let wel, de kiezer heeft hier niet voor gestemd. De kiezer wordt niet eens om zijn mening gevraagd, omdat iedereen in de politiek weet dat de kiezer helemaal niets met die klimaatgekte van Greenpeace en Urgenda heeft. Daarom worden Rutte en co. nu ná de verkiezingen gechanteerd, en zal er ongetwijfeld een rechtszaak komen als ze zich niet láten chanteren.

Greenpeace: antidemocratie, antiboeren, antivrijheid… Maar oh, wat hebben ze toch het beste voor met de natuur he?