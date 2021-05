Sigrid Kaag viert feest: “Vandaag vier ik de Europese eenwording. Als garantie van onze vrijheid. Als beste hoop voor de toekomst.”

Feest in Brussel en Straatsburg vandaag. Het is namelijk Europadag. En er was ook een beetje feest in Den Haag, want de stad waar Sigrid Kaag (D66) tegenwoordig bivakkeert viert het Europese Unie-feestje maar al te graag mee. De lovende woorden van Kaag liegen er dan ook niet om: “Het is een groot voorrecht, mijn hele leven heb ik dat ervaren, om Europeaan te zijn.”

Lovende woorden van ‘Het nieuwe Leiderschap Kaag’ richting het Brusselse pluche. Je zou natuurlijk niet anders verwachten van D66, maar Kaag doet er vandaag gerust nog een schepje bovenop. De nieuwe EU-partij Volt pakte vandaag in de peiling van Maurice de Hond alweer 2 zetels erbij, dus kon D66 natuurlijk niet achterblijven om er ook even een heel erg pragmatisch EU-geluid uit te gooien.

Het betoog van Kaag met de lovende woorden voor de Europese Unie liegen er niet om, wij halen er even de meest spraakmakende oneliners tussenuit:

“De definitieve handdruk kwam tot stand op 9 mei 1950, met de eerste concrete stap naar de Europese eenwording. Wat mij zo treft is dat de grote idealen en prachtige woorden van die tijd — solidariteit, federatie, eenwording, gemeenschappelijke waarden — van meet af aan werden geschraagd door pragmatisme. Door geduld. En respect voor de modderige realiteit.”

Maar goed, we hebben er natuurlijk zélf voor gekozen, aldus Kaag:

“Wij hebben er als Nederlanders vanaf het begin af aan voor gekozen om een bijdrage te leveren aan het scheppen van die feitelijke solidariteit. Dat hebben wij met trots en overtuiging gedaan, waarbij het Europese belang vaak in overeenstemming werd geacht of gebracht met het Nederlandse belang. Een klein handelsland aan de zee heeft baat bij beschutting tegen het nationalisme en bij de handelsmacht van een samengesmolten economie.”

Ergens -half verstopt- in het betoog van Kaag komt ze toch wel degelijk gedeeltelijk tot inzicht:

“Wij hebben ons de laatste jaren niet van onze beste kant laten zien in Europa. Nederland kan beter. Dat is voor mij ook het uitgangspunt en inzet bij de vorming van een nieuw kabinet.”

Bovenstaande klinkt natuurlijk bijna te mooi om waar te zijn en dat blijkt dus ook zo, want vervolgt Kaag:

“Het mandaat dat D66 heeft gekregen van meer dan anderhalf miljoen kiezers is ook het mandaat van Europese realiteitszin. Die schrijft voor dat Nederland gebaat is bij de verdieping van de Europese eenwording en de verbetering van de Unie voor al haar burgers. Dat is en blijft mijn kompas.”

Uiteindelijk komt Kaag in haar EU-betoog tot een belangrijk politiek statement, iets waar het wel meer om lijkt te draaien binnen de Europese Unie: Het -al dan niet opzettelijk- landen tegenover elkaar uitspelen: