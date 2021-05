Theo Hiddema (FvD) is klaar met “schaamteloos en ongestoord exploiteren van WO2 leed” door links

FvD-senator Theo Hiddema is helemaal klaar met het “schaamteloos en ongestoord exploiteren van WO2-leed” van links Nederland. Daarbij geeft hij ook een voorbeeld van wat hij hier nou precies mee bedoelt.

Hier de eerste tweet:

Jarenlang is links het monopolie gegund op het schaamteloos en ongestoord exploiteren van WO2 leed.Dat heeft veel inkijkjes in het zedelijk peil aldaar opgeleverd; herinnert U zich dit pareltje nog? “ — Theo Hiddema (@THiddema) May 10, 2021

“Jarenlang is links het monopolie gegund op het schaamteloos en ongestoord exploiteren van WO2 leed. Dat heeft veel inkijkjes in het zedelijk peil aldaar opgeleverd; herinnert U zich dit pareltje nog?”

Hij volgt zijn eerste tweet op met het volgende voorbeeld:

“….Jij vuile, kale nepprofessor, jij hebt de intelligentie van Adolf Hitler en de charme van Heinrich Himmler..” Spijtig nou dat links met z’n morele bombast tegen een FVD poster veel schappen in de propagandawinkeltjes moet ruimen. — Theo Hiddema (@THiddema) May 10, 2021

“….Jij vuile, kale nepprofessor, jij hebt de intelligentie van Adolf Hitler en de charme van Heinrich Himmler..” zo citeert hij, en zegt daarop: “Spijtig nou dat links met z’n morele bombast tegen een FVD poster veel schappen in de propagandawinkeltjes moet ruimen.”

Op Twitter ontstaat natuurlijk een storm van kritiek, zoals deze twitteraar die het NSB-verleden van Hiddema’s familie er direct bijhaalt:

“Je halve familie zat bij de NSB, jij hebt aangegeven dat je dat onder bepaalde omstandigheden zelf ook wel zag zitten én je hebt je met verve ingezet voor het staatspensioen van weduwe Rost van Tonningen. Maybe sit this one out, Theo.”

Context is duidelijk van ondergeschikt belang als het aankomt op morele deugpuntjes scoren, zo blijkt wel.

Gelukkig voor Hiddema lijkt de bijval groter te zijn dan de kritiek. Zo grijpt deze twitteraar de tweet van Hiddema aan om even flink zijn kritiek op links Nederland te ventileren:

“Links is letterlijk en figuurlijk altijd al meer van het uitdelen geweest dan het ontvangen. Geld, deug-denken, morele kaders verzinnen, cultuur en soevereiniteit… je kunt ’t zo gek niet verzinnen of links geeft ’t weg of legt ’t op.”

Maar niet iedereen is er blij mee dat er überhaupt in termen als ‘links’ en ‘rechts’ wordt gedacht. Het hele feit dat Hiddema zich op dit punt afkeert van wat hij ‘links Nederland’ ziet doen, is voor deze twitteraar al te veel van het goede:

“Het zou u sieren om niet langer bij te dragen aan de polarisatie van Nederland door te doen alsof er slechts 2 kampen bestaan (“links” en “rechts”) en voortdurend te pogen deze tegen elkaar op te zetten.”

Wel ja, Hiddema slaat een keer terug en dan wordt dat gezien als een poging om twee kampen tegen elkaar op te zetten… En nu moeten we ook allemaal maar doen alsof er hele diffuse groepen zijn, terwijl de nazi-vergelijkingen toch overduidelijk (grotendeels) uit één hoek komen. Dat mag wel eens afgelopen zijn.