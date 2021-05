Theo Hiddema valt FVD hard aan om ‘5 mei’-coronaposter: ‘Niet smaakvol, heel, heel stom’

In het BNR Radio-programma In de middag heeft FVD-senator Theo Hiddema flink uitgehaald naar z’n eigen partij. De voormalige rechterhand van Thierry Baudet was niet te spreken over de poster die de partij had gedeeld, waarop ook de namen pronkten van radicale coronaprotestclubs als Viruswaarheid. De coronamaatregelen werden door het plakkaat met de Tweede Wereldoorlog vergeleken, en daar was Hiddema niet van gecharmeerd, liet hij weten.

In de Middag | Theo Hiddema, inmiddels senator voor Forum voor Democratie, is niet te spreken over de poster die zijn partij maakte voor bevrijdingsdag en distantieert zich ervan. 'Ik vind het niet smaakvol (…), het is smakeloos en heel stom.' pic.twitter.com/GrSOWB28KJ — BNR Nieuwsradio (@BNR) May 5, 2021

“Ik heb er intern ook wel het een en ander over gezegd,” liet de politicus weten: “Ik begrijp dat je de vrijheidsbeperkende maatregelen in breder verband wilt zien, maar jat dan niet het logo van 4 en 5 mei. En breng zodoende niet het leed van de Joden in relatie met de ongemakken van corona. Het is smakeloos, het is stom, heel stom.”

Hiddema wil dat de Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie zich uitspreekt tegen de 5 mei-poster.

Op social media was niet iedereen gecharmeerd van de opmerkingen van het FVD-Kamerlid.

Ruben Snippe denkt niet dat de senaatsfractie zich gaat uitspreken: “Dat gaat geen zoden aan de dijk zetten voor Hiddema.” Oud CU-Kamerlid Leen van Dijke meent: “Tsjaa… Hiddema.. politiek arbeidsongeschikt… Het zou sneu zijn als het niet zo ernstig was.” En Suzan te Pas merkt op: “Hiddema is verre van scherp. Het opgetuigde beeld van een beschaafde man is twijfelachtig, gezien zijn eerdere voorkeuren.”