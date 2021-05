Van der Plas (BBB): ‘Als piekbelasters in landbouw worden opgekocht, dan piekbelasters in industrie ook’

BBB-leider Caroline van der Plas en haar partij zijn verbijsterd over een “niet onderbouwd en niet doorgerekend” stikstofplan waar Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) zijn handtekening onder heeft gezet. Volgens de partij zouden piekbelasters in de landbouw met dit plan kunnen worden opgekocht, terwijl veel grotere piekbelasters in de industrie compleet worden ontzien.

Hier de eerste tweet over de vreemde actie van LTO:

BBB verbijsterd over niet onderbouwd en niet doorgerekend plan LTO, natuur en bouw. BBB vindt het ook heel vreemd dat LTO handtekening zet onder zo’n ingrijpend plan, terwijl geen van de andere boerenbelangenbehartigers hierbij lijkt te zijn betrokken.https://t.co/Xyt5niEHB9 — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 25, 2021

De LTO trekt samen met natuurclubs en ondernemersverenigingen een eigen plan voor de stikstofcrisis, die lijkt neer te komen op het verdringen van boeren door ze uit te kopen. Van der Plas wijst hier namelijk op in haar volgende tweet:

“Als piekbelasters worden opgekocht in landbouw, moeten piekbelasters in industrie ook worden opgekocht. Gem. melkveebedrijf zit rond 3-4.000 kg p/j. Top 10 piekbelasters industrie zit tussen 900.000 (Nuon Power Generation BV, Hemweg) en 5,7 miljoen kg). Waarom dit niet benoemd?”

Grote industrieën mogen ongestoord blijven uitstoten en de relatief véél kleinere ‘grote’ boeren moeten het veld maar ruimen. Er ‘moeten’ namelijk héél veel huizen worden gebouwd. Daarom wordt de grote industrie ontzien en daarom doen de ondertekenaars van dit plan net alsof dit een heilzame middenweg is. Dit voelden de boeren allang aan voordat ze gingen demonstreren en nu zijn ze door LTO ook in de steek gelaten.