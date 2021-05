Wauw, filmpje! SP bewijst jodenhatende partij pur sang te zijn door Hamas met Pietje Bell te vergelijken

Je moet het maar over je lippen kunnen krijgen: de Palestijnse terreurorganisatie Hamas vergelijken met Pietje Bell, en Israël daarentegen met Robocop. SP-Kamerlid Jasper van Dijk deed het gisteren in de Tweede Kamer en bewijst daarmee voor eens en altijd: socialistisch-links is antisemitisch tot op het bot.

Tijdens het debat woensdag over buitenlandse zaken, en dan met name over de strijd tussen Israël en de Palestijnen, maakte SP-Kamerlid Jasper van Dijk een ongelooflijke vergelijking. Want, zei hij, als je er goed over nadenkt is de Palestijnse terreurorganisatie Hamas eigenlijk het beste te vergelijken met Pietje Bell. Ja, natuurlijk, ze halen af en toe wat kattenkwaad uit, maar je moet het allemaal niet al te serieus nemen. Dit zou dan in schril contrast staan met Israël, dat hij vergeleek met Robocop.

Met andere woorden, volgens Jasper van Dijk is de situatie tussen Israël en Hamas te vergelijken met Robocop die Pietje Bell opjaagt en aan gort schiet.

Dit is een ongekende, aperte, abominabele vergelijking. Zoals wij eerder vandaag al berichtten heeft Hamas samen met Islamitische Jihad meer dan 4.000 raketten op Israël afgevuurd. 11 Israëlische burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Als Israël de bescherming van het Iron Dome niet had zouden dat er ongetwijfeld velen meer zijn geweest. En ja, dat is natuurlijk precies het doel van Hamas: zoveel mogelijk Israëliërs angst aanjagen én over de kling jagen.

Dat Van Dijk ondanks deze schokkende cijfers de vergelijking met Pietje Bell durft te maken is niet alleen ronduit schokkend, maar kwaadaardig. En het bewijst keihard dat links – en zeker socialistisch links – niet slechts anti-zionistisch is, maar antisemitisch. Want deze vergelijking is zo ridicuul en gaat zo ongelooflijk ver; die kun je echt alleen maken als je joden echt haat.