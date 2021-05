Wierd Duk doorziet het klimaatspel: ‘Hoe de kiezer ook stemt, het doet er niet toe. U krijgt Urgenda en BLM’

Zo, zo, poeh, poeh. Telegraaf-journalist Wierd Duk prikt door de schijndemocratie die Nederland heen. Want, stelt hij op Twitter, eigenlijk maakt het geen zier uit wat de burger stemt en “wat de bevolking in meerderheid ook wil.” Uiteindelijk krijgen we hoe dan ook de radicaal-linkse agenda van Urgenda, BLM, en een scala een andere extreem-progressieve organisaties die onze manier van leven willen transformeren.

Het is ongelooflijk. De burger stemt steevast voor een rechtse politiek. Geen klimaatwaanzin. Geen doorgeslagen projecten om “van het gas” te gaan. Een streng immigratiebeleid. Minder macht naar de Europese Unie. Meer soevereiniteit voor ons. Democratische inspraak via referenda, en dergelijke. Maar wat krijgen we steeds weer? Precies het tegenovergestelde! De linkse elites drukken hun plannen gewoon door, ondanks verkiezingsuitslagen. Soms doen ze dat op quasi-democratische wijze in de Tweede Kamer, maar op andere momenten dwingen ze het af via de rechter. Zie Milieudefensie en Shell.

Ook Telegraaf-journalist Wierd Duk doorziet nu het spel dat er gespeeld wordt in ons land. “Hoe de kiezer ook stemt, wat de bevolking in meerderheid ook wil, het doet er niet toe,” schrijft hij op Twitter. “U krijgt de agenda’s van Urgenda, Milieudefensie, BLM en nog een hele rits lobby- en actieclubs over u uitgerold en de rekening komt bij de burger.”

Helaas komt Duk vervolgens met een “oplossing” die kant noch wal raakt. “De oplossing was een centrum-rechtse, conservatieve en realistische partij die al dit soort hobby’s gefundeerd afwijst. Kortom: gemiste kans.”

Hij zal daarmee refereren aan Forum voor Democratie. Maar zijn redenering is natuurlijk je reinste onzin. De VVD kan en mag geen échte rechtse partij accepteren. Als er een serieus alternatief op de rechterflank ontstaat moet die partij kapot worden gemaakt door de VVD. Want alleen zo kan die partij de grootste van het land blijven. Dan krijg je dus meteen een propaganda-offensief waarbij die partij wordt weggezet als “extreem,” “radicaal,” “nazistisch,” “fascistisch,” “racistisch,” en trouwens, niemand wil er toch mee samenwerken dus het is sowieso een verloren stem. Dat is de strategie van de VVD, en ze doen dat met élke partij die rechts van hen opereert.

En als dat niet gebeurt, ach, dan worden de denkbeelden van die partij verder lekker toch genegeerd, want er is een “brede coalitie” en een “breed gedragen consensus” in de politiek voor dat elitaire, linkse beleid van al die lobbyclubs die Duk al noemde.