Willem Engel doet aangifte tegen Belgische topviroloog Marc Van Ranst: ‘Ik extremistisch? Persoonlijke belediging’

De verbale strijd tussen Viruswaarheid-voorman Willem Engel en de vermaarde Belgische topviroloog Marc Van Ranst verplaatst zich van social media naar de juridische arena. Engel doet namelijk aangifte van smaad en laster tegen de Belgische virusgeleerde, die al geruime tijd ondergedoken zit vanwege een gewapende militair die het op hem gemunt heeft.

Engel, van huis uit dansleraar, is het er namelijk niet mee eens dat de Vlaming hem wegzet als “extremistisch.” Dat is dermate beledigend, dat de Viruswaarheid-aanvoerder naar de politie is gestapt: “Er wordt gepoogd een beeld te scheppen waarmee ik als persoon en de beweging in het algemeen in een kwaad daglicht worden gezet,” aldus Engel: “Hij beschuldigt mij indirect dat ik extremistisch ben en een wapen zou trekken. Dit vat ik als een persoonlijke belediging op.”

Die kwalificatie is zeer onterecht, vindt hij. Hij is namelijk geen “ontkenner,” maar “scepticus,” zegt hij zelf.

Van Ranst laat weten niet onder de indruk te zijn van Engels melding bij de Nederlandse politie: “Ik heb hem mafkees genoemd, en daar neem ik geen letter van terug”