BIJ1-leider Simons wil dat Gouden koets absoluut niet terugkeert: ‘Symbool van ons koloniale verleden’

De linkse partijen – incluis flipflop-partij D66 – voelen weinig voor de terugkeer van de Gouden koets. Wat deze partijen betreft mag de Gouden koets lekker in het museum blijven. De rechtse partijen hebben juist géén probleem met een terugkeer van het rijvoertuig. Het is namelijk een mooie traditie om de koets te zien rijden op Prinsjesdag.

De Gouden koets staat al langer onder druk in Nederland. Woke-links ergert zich al langer aan het zogeheten ‘slavenpaneel’ op het rijtuig. Op het paneel staan, aldus deze partijen, slaven afgebeeld, en zulke symboliek is niet meer van deze tijd. Het rijtuig is onlangs gerestaureerd en wordt nu verplaatst naar de binnenplaats van het Amsterdam Museum.

Linkse partijen in de Tweede Kamer vinden dat de koets daar lekker mag blijven staan, dat meldt RTL Nieuws. Veel mensen zouden de koets als iets kwetsend zien en het zou daarom beter zijn om het rijtuig definitief in een museum te zetten. Sylvana Simons ziet er geen probleem in om afscheid te nemen van de koets:

“De Gouden koets is een symbool van een periode van Nederland die wij niet hoeven te ontkennen, maar zeker ook niet hoeven te vieren alsof het normaal is wat er toen gebeurde. Die Gouden koets is een symbool van ons koloniale verleden.”

Voor de linkse partijen in ons parlement is dit natuurlijk weer makkelijk punten scoren. Richting hun achterban kunnen ze mededelen afgerekend te hebben met een racistische symbool uit het verleden. Overigens is de ophef over het ‘slavenpaneel’ nogal overdreven, zelfs de linkse Joop-historicus Han van der Horst ergert zich terecht aan de hetze tegen de koets:

“De afkeer jegens deze afbeelding wordt deels gevoed door de luchtige kledij van een aantal afgebeelde personen. Dat doet mensen – ten onrechte – denken aan slavernij en onderdrukking. Wie echter om de koets heen loopt en de hulde van Nederland in ogenschouw neemt, ziet dat Van der Waay ook daar zuinig is met textiel: er is de nodige blote huid te zien, in het bijzondere van kleine jongetjes, die tegenwoordig heel andere associaties oproepen dan pakweg een en een kwart eeuw terug.”

Maar ja, de linkse partijen in Nederland zijn helemaal in de ban van het woke-gedachtegoed, dus alles wat ons verleden symboliseert is de facto slecht in hun ogen.

