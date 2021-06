Blinde paniek in D66-land: de gedroomde extreemlinkse ‘Kaag-coalitie staat op instorten’

Geweldig politiek nieuws! De zogenaamde “Kaag-coalitie” bestaande uit vijf partijen, waarvan het overgrote deel uitgesproken links, komt er zeer waarschijnlijk toch niet. Volgens de media staat het hele project van D66 om zo’n radicaal-linkse coalitie inclusief GroenLinks zelfs bij voorbaat al op “instorten.” De reden? Zowel het CDA als de VVD zetten de hakken hoegenaamd in het zand. Regeren met aartsleugenaar Mark Rutte (VVD)? Prima. Maar met de extreemlinkse activist Jesse Klaver? Dát gaat de ‘christen’-democraten te ver.

Het huisblad van de VVD – De Telegraaf dus – komt met het nieuws dat de formatie helemaal niet naar de wensen gaat van D66-leider Sigrid Kaag. Zij wil namelijk een coalitie in elkaar plakken van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Maar er is een probleem: zowel de VVD als het CDA hebben daar helemaal geen trek in. Nou kan de VVD natuurlijk altijd overal voor worden gepord zolang het de partij maar macht oplevert, maar CDA-leider Wopke Hoekstra’s toekomst hangt, beseft hij ook, aan een zijden draadje. En dus heeft hij het gevoel dat als hij in zo’n coalitie stapt, dat het dan gewoon einde oefening is voor hem. Dus wil hij dat niet doen.

Gisteren hadden de verschillende partijleiders weer overleg met PvdA-informateur Mariëtte Hamer. Maar waar Kaag had gehoopt dat tijdens die gesprekken de deur wagenwijd was opengezet voor haar gedroomde linkse coalitie gooide Hoekstra opeens roet in het eten. Zo’n linkse coalitie, zei hij, laat hij liever aan zich voorbijgaan. Als er één linkse partij bij moet, nou, daar kan hij misschien nog mee leven. Maar twee? Ammehoela. De verschillen zijn, zegt hij, sowieso al “heel groot” met één van die twee partijen. Laat staan met twee.

Geweldig nieuws natuurlijk, want het is altijd goed voor Nederland als Kaag een hak gezet kan worden. Maar er is ook slecht nieuws. Want als puntje bij paaltje komt is dit natuurlijk niet meer of minder dan een theatershow. Uiteindelijk komt er echt gewoon een coalitie die gaat voor “inclusiviteit” en “duurzaamheid” en andere paradepaardjes van de linkse Build Back Better-agenda. Dit wordt al snel duidelijk als je leest dat De Telegraaf ook tussen neus en lippen even stelt dat één van de problemen die VVD en CDA hebben met twee linkse partijen is dat ze maar één linkse partij nodig hebben. En het is zo fijn samenwerken met GroenLinks-leider Jesse Klaver, aldus VVD’ers… die ook al eerder aangaf in de formatie bereid te zijn alle punten van zijn partij weg te geven in ruil voor macht.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Kortom, hoewel het best mogelijk is dat de gedroomde Kaag-coalitie er niet komt, lijkt het er wel nog steeds op dat het de drie kernpartijen + PvdA dan wel GroenLinks wordt. Dat is maar een heel klein beetje minder erg dan een coalitie met beide linkse partijen. Sterker, je vraagt je af of het qua beleid ook maar iets uitmaakt dat het één is, of allebei.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!