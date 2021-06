Column Kenneth Steffers: Nederland, kijk eerst eens naar jezelf wat betreft homoacceptatie, en niet naar Hongarije

Kenneth Steffers kijkt met argusogen naar de woede richting Hongarije over de anti-homowet die daar is aangenomen. “De Hongaarse ‘anti-LHBTI-wet’ komt de Europese Unie meer dan gelegen uit,” observeert Kenneth, want het land van Viktor Orbán is één van de EU-lidstaten “die heel veel Europees geld incasseren, en Joost mag weten waar het blijft.”

Anti-homogeweld, scheldpartijen en intimidatie op straat vanwege je geaardheid. Het is dagelijkse kost in het – op papier – ‘homotolerante’ Nederland. Daar horen we politiek Den Haag eigenlijk alleen maar over wanneer er weer eens een homostel op gruwelijke wijze is mishandeld door één of meerdere kansenparels.

Maar nu: EU-lidstaat Hongarije drukt er een of andere onnodige wet doorheen en we raken er niet over uitgesproken. Duitsland en Nederland staan opeens bovenop de barricades om hun afschuw uit te spreken tegenover het ‘homofobe’ Hongarije. Duitsland ontpopt zich zelfs opeens als de aanvoerder in de strijd voor homorechten. Dat Duitse LHBTI’ers tot 2020 niet eens met elkaar mochten trouwen lijkt opeens al snel vergeten. Maar goed, de Duitsers hebben natuurlijk iets in te halen, zoals bij wel meer geschiedkundige onderwerpen aangaande dat land.

In het geval van Nederland lijkt premier Mark Rutte eindelijk een manier te hebben gevonden om de van EU-subsidiefraude verdachte Viktor Orbán eens aan te spreken. Natuurlijk vindt Rutte het oprecht erg voor de Hongaarse LHBTI’ers, maar daar is het de politiek uiteindelijk natuurlijk helemaal niet om te doen. De Hongaarse ‘anti-LHBTI-wet’ komt de Europese Unie meer dan gelegen uit.

Al een tijdje zit de Europese Unie namelijk in haar maag met bepaalde lidstaten die heel veel Europees geld incasseren, en Joost mag weten waar het blijft. Omdat de hele structuur van de Europese Unie zo rommelig (zeg gerust: gammel) is opgebouwd, kan een land niet zomaar uit de Europese Unie worden gezet. Hongarije is zo’n Europees zorgenkindje, en eindelijk heeft de EU dus een manier gevonden om op een groot podium hun onvrede over Hongarije te uiten. Over de rug van LHBTI’ers. Het Europees Kampioenschap Voetbal wordt zelfs gedeeltelijk in de schaduw gezet.

Het is spijtig en doorzichtig tegelijk hoe de Europese Unie hier te werk gaat. In het geval van Duitsland zou ik willen zeggen: probeer niet het beste jongetje van de klas te spelen, dat loopt namelijk wel vaker niet goed af bij jullie. Nederland wil ik adviseren: laten we eerst eens naar ons eigen land kijken als het gaat om LHBTI-rechten, want in de dagelijkse praktijk valt daar nog heel wat op af te dingen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En tot slot: eens een keer een statement maken over bijvoorbeeld homorechten is prima. Alleen: politiek en sport beginnen zich nu steeds meer met elkaar te mengen. Ik wil gewoon dat er weer een balletje wordt getrapt en dat we ons druk maken over een gemiste penalty (hopelijk geen voorbode!). Hup Holland Hup!