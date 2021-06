Column Michael van der Galien: Coronahufters.

Ik zie online iets heel vervelends gebeuren. Je hebt pro-vaccers die zich kapotlachen als een anti-vaccer Covid krijgt en doodgaat.

Vervolgens heb je anti-vaccers die zich kapotlachen als een pro-vaccer het tóch nog krijgt of mògelijk is overleden aan bijwerkingen…

Wat is dit voor gekte? Begrijpen jullie dan werkelijk niet dat de elites zelfs DIT gebruiken om ons onderling te verdelen en tegen elkaar op te zetten?

Like onze gloednieuwe Facebook-pagina!

Of je nou doodgaat aan Covid met of zonder vaccin, of aan bijwerkingen, er is maar 1 logische reactie: compassie, liefde.

Beide groepen doen alsof zij de waarheid en wijsheid in pacht hebben. Maar beide groepen zijn totaal geen experts, die hun beslissing over wel of niet vaccineren baseren op mensen die zij vertrouwen. Wie daarin gelijk heeft, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ze zélf geen experts zijn, hoewel ze zich wel als een soort van goden gedragen.

Of iemand zich nu wel of niet vaccineert, die persoon doet dat niet op basis van eigen kennis, maar op basis van ADVIEZEN van mensen DIE DEZE PERSOON VERTROUWT. Wat de gevolgen daarvan ook zijn…

Er past maar één reactie: compassie. Mededogen.

Houd toch op met dat achterlijke tegen elkaar uitspelen van mensen op basis van of ze al dan niet gevaccineerd zijn. Mensen die dat wel zijn doen dat om hun moverende redenen, datzelfde geldt voor de niet-gevaccineerden.

Laten we iedereen IN HUN WAARDE en VRIJHEID laten. Dát is de enige juiste methode om hiermee om te gaan… en er voor te zorgen dat de elites die gewone mensen nu al decennia uitbuiten NIET slagen in hun opzet om zelfs dit in hun voordeel te gebruiken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Oh, en als je je verkneukelt omdat iemand overlijdt omdat die een andere visie op vaccineren heeft dan jij, dan ben je gewoon een totale hufter. Het maakt me geen reet uit aan welke kant van het debat je dan staat.

Ah. En voor al mijn vrienden: het interesseert me voor onze vriendschap totaal niet of jij je laat vaccineren of niet. Dat is aan jóú. Ik heb altijd gezegd dat ik het waarschijnlijk wél zou doen. Maar die beslissing aan ieder persoon zelf, en ik houd er niet minder om van je. Sterker nog, als dat mijn standpunt inzake onze vriendschap wél zou veranderen, dan zou er iets heel ernstigs mis zijn… en die relatie van ons was dan overduidelijk eigenlijk helemaal geen vriendschap. Want echte vrienden gaan niet met elkaar ruzie maken over een vaccin.