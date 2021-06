DDS Poule des Vaderlands #3: Politici en BN’ers voorspellen uitslag Oranje – Noord-Macedonië

Vanavond (18.00 uur deze keer) zal Oranje weer acte de présence geven tijdens de derde wedstrijd in de groepsfase van het EK Voetbal voor mannen. Na twee overwinningen rest in deze eerste EK-fase alleen nog tegenstander Noord-Macedonië. Dat zou appeltje-eitje moeten zijn, maar bij het elftal van Frank de Boer weet je dat maar nooit. Twee voorspellers van de DDS Poule des Vaderlands voorspelden de vorige wedstrijd helemaal goed: (La Vie) Jan Roos en Hendrikus Velzing. Zal dat deze keer wederom zo zijn of hebben de andere voetbalgokkers een verrassing voor ons in petto?

De opstelling van de ´DDS Poule des Vaderlands´ is nog altijd ongewijzigd en bestaat ook deze keer uit:

Fleur Agema (PVV), Richard de Mos (Hart voor Den Haag), Caroline van der Plas (BBB), Robin Pors (The Vengaboys), Henk Westbroek (Legend), (La Vie) Jan Roos, Wybren van Haga, Joost Eerdmans (JA21), Machiel de Graaf (PVV) en Hendrikus van Velzing (FVD).

Alle kandidaten zijn het deze keer met elkaar eens: Oranje gaat deze wedstrijd hoe dan ook winnen! Volgens Caroline van der Plas gaat de leeuw nu steeds harder brullen en Richard de Mos ziet deze wedstrijd vooral als een warming-up voor de 1/8e finale: ¨Vandaag gaan we lekker warm draaien.¨

Fleur Agema (PVV)

4-2 voor Nederland

Richard de Mos (Hart voor Den Haag):

4-0 voor Nederland

Caroline van der Plas (BBB):

5-0 voor Nederland

Robin Pors (The Vengaboys):

3-2 voor Nederland

Henk Westbroek

2-0 voor Nederland

(La Vie) Jan Roos:

4-0 voor Nederland

Wybren van Haga:

3-0 voor Nederland

Joost Eerdmans (JA21):

3-0 voor Nederland

Machiel de Graaf (PVV):

4-0 voor Nederland

Hendrikus van Velzing (FVD):

4-1 voor Nederland