‘Duitse ziekenhuizen manipuleerden IC-bezetting om meer geld van de overheid te krijgen’

Er is een schandaal losgebarsten in Duitsland. Het is daar namelijk bekend geworden dat ziekenhuizen de bezettingsgraad van de intensive care bewust manipuleerden. De reden: ze kregen daar een vergoeding voor van de staat. En het ergste is dat de federale overheid geleid door Angela Merkel daar al maanden van op de hoogte was, maar de informatie verzweeg voor de bevolking.

Critici van de dictatoriale maatregelen die overheden wereldwijd hebben genomen ‘in de strijd tegen het coronavirus’ hebben nieuwe ammunitie in handen, met dank aan onze oosterburen. Het is daar namelijk bekend geworden dat ziekenhuizen willens en wetens de bezettingen van hun intensive care units overdreven, zodat ze meer financiële zorg van de overheid kregen. Dit is iets dat door critici de afgelopen maanden (en in 2020) ook al werd gesteld. Nu blijken zij dus gelijk te hebben.

De kans was groot, zei bondskanselier Angela Merkel in oktober vorig jaar, dat “het gezondheidssysteem binnen enkele weken zijn grenzen zou kunnen bereiken.” “De Vereniging van IC-artsen (DIVI) heeft zojuist gewezen op de verslechterende situatie,” aldus de overheid. En oh, oh. Het was echt levensgevaarlijk. De zorg werd overspoeld. Er was nog maar nauwelijks ruimte op de IC. Een week later doet minister van Volksgezondheid Jens Spahn ook een duit in het paniekzakje door te zeggen dat “het te laat is als de IC-afdelingen vol liggen met coronapatiënten.”

Interessant, want in november treedt vervolgens een nieuwe ziekenhuiswet in werking. Die houdt in dat ziekenhuizen alleen geld krijgen als minder dan 25% van hun IC-bedden onbezet zijn. Korte tijd later bericht de krant Bild, aldus het Belgische HLN dat de boel goed samenvat, dat de meldingen qua bezettingsgraad van ziekenhuizen vrijwel zeker niet klopt; er zouden meer bedden vrij zijn op de IC.

In januari neemt het Robert Koch Instituut (het Duitse RIVM) contact op met de federale overheid. Ook het instituut stelt op basis van meerderen bronnen dat “sommige ziekenhuizen meer ingenomen IC-bedden rapporteerden dan in werkelijkheid het geval was.” Als gevolg daarvan kan de werkelijke situatie niet meer goed ingeschat worden. Maar wat het instituut wel “vermoedde” is dat de situatie schromelijk overdreven werd. Voor geld.

De federale overheid weet dat op dat moment dus ook. Maar wat wekt de verbazing? Enkele maanden later zaait Frau Merkel toch weer paniek door te roepen dat “de artsen op IC de ene na de andere oproep tot hulp doen.”

Opmerkelijk genoeg was “minder dan 25 procent van alle bedden vrij op 7 juni dit jaar,” behalve in Schleswig-Holstein, aldus Bild dat zich daarbij baseert op gegevens uit het CIVI-Intensivregister. Zo, wat zullen ze daar lekker aan verdiend hebben zeg, die ziekenhuizen.

Logischerwijze is de vraag nu: wat wist Merkel? En wat wist de minister van Volksgezondheid? Bild bericht dat “de vrees [van het Robert Koch Instituut] niet met gegevens of analyses kon onderbouwd worden.” Er waren, aldus het ministerie van Volksgezondheid, “geen betrouwbare bevindingen die aantoonden dat het aantal gerapporteerde ingenomen IC-bedden hoger lag dan in werkelijkheid het geval was.”

Sure.

Ook zegt het ministerie dat het naar aanleiding van de informatie van het Instituut er direct alles aan heeft gedaan om bedrog op te sporen en tegen te gaan. Maar de Kanselarij zegt, heel grappig, geen enkele weet te hebben gehad van het bedrog.

Opmerkelijk hoor!

Duitse kranten, met Bild voorop, eisen nu tekst en uitleg van de regering. “Wat wist de kanselier van de gigantische manipulatie die de RKI had gemeld?” is een vraag die Duitse journalisten – die hun werk blijkbaar nog wél doen – dan ook hardop stellen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo gek he, dat als je ziekenhuizen vertelt dat ze alleen maar geld krijgen als ze vol met coronapatiënten liggen – officieel tenminste – dat ze de cijfers dan mogelijk wat bijsturen? Dat had natuurlijk helemaal niemand zien aankomen. Toch?