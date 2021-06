Femke Merel van Kooten haalt uit naar ‘schaamteloos beschadigende’ CDA en Hoekstra: ‘Zo’n partij mag niet besturen!’

Voormalig Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten is woedend op CDA-leider en minister van Financiën Wopke Hoekstra. Hij en zijn partij, zegt ze op Twitter, zijn “heel vervelend en beschadigend” te werk gegaan. Ze staat dus pal achter Pieter Omtzigt.

CDA-leider Wopke Hoekstra heeft vandaag dan tóch gereageerd op de Omtzigtgate-memo; het document dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt schreef voor de commissie van zijn partij die moet onderzoeken waarom het CDA zo enorm ten onder is gegaan bij de afgelopen verkiezingen. Volgens Hoekstra is de inhoud van het document “heel vervelend en beschadigend.” Voor hem en zijn partij dus. “Ik vind het vervelend dat dit op straat ligt, terwijl de evaluatie nog loopt,” voegt hij voor de goede orde even toe.

Het is een opmerkelijke reactie, want het bewijst Omtzigts gelijk. In het document stelt hij namelijk ook dat de CDA-ministers bij de toeslagenaffaire alleen maar bezig waren met reputatie en imago, en niet met uit te zoeken of het allemaal klopte wat Omtzigt vermoedde. De waarheid kon ze gestolen worden. What about our reputations!? Dat was ongeveer het motto van de “bewindspersonen.”

En hoe reageert Hoekstra nu op het Omtzigt-document? Door precies datzelfde te roepen. Het beschadigt hem, het beschadigt de partij, goh, wat vervelend dat het “op straat” ligt. Natuurlijk veegt hij ook snel even zijn straatje schoon in zoverre dat hij ontkent dat het CDA-program werd aangepast omdat rijke sponsoren dat wilden, maar voor de rest is het: alleen maar zorgen over zijn reputatie. En die van zijn partij.

Geen wonder dat voormalig Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten woedend reageert op Hoekstra’s krokodillentranen. “Omtzigt-memo ‘heel vervelend en beschadigend’?!” schrijft ze op Twitter. “Nou, uit de memo blijkt alleen maar dat het CDA én Hoekstra méér dan ‘heel vervelend en beschadigend’ te werk zijn gegaan.”

“Schaamteloos beschadigend” stelt ze zelfs terecht. Om vervolgens te concluderen: “Zo’n partij zou ons land niet opnieuw mogen besturen.”

#Omtzigt-memo “heel vervelend en beschadigend”?! Nou, uit de memo blijkt alleen maar dat het CDA én Hoekstra méér dan “heel vervelend en beschadigend” te werk zijn gegaan. Schaamteloos beschadigend. Zo’n partij zou ons land niet opnieuw mogen besturen. https://t.co/fz2c02iKs8 — Femke Merel van Kooten (@FemkeMerel) June 11, 2021

Daar heeft ze natuurlijk wel een punt mee. Kan een partij die zo ongelooflijk kwaadaardig is eigenlijk wel regeren? In een gezonde democratie moet het antwoord op die vraag natuurlijk luiden: “Neen. Nooit.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dan is de vraag nu: hoe gezond is de Nederlandse democratie? Als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren en zeker de afgelopen maanden is gebeurd vrees je het ergste.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!