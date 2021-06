[Filmpje] Bazin Van der Plas (BBB) stemt motie over moslimhaat weg: ‘Niet voor elke groep apart plan maken!’

Fractievoorzitter Farid Azarkan (Denk) komt met een motie over een plan van aanpak tegen moslimhaat. BBB-leider Caroline van der Plas gaat tegen deze motie stemmen, maar wil de verwachte framing graag alvast tegengaan. Daarom geeft uitleg:



Straks bij #vragenuur komt motie in stemming van @F_azarkan over plan van aanpak moslimhaat. Ik ga daar tegen stemmen. Niet omdat ik vóór moslimhaat ben. Straks zal het wrs hier en/of in media wel zo geframed worden, vrees ik. Vandaar nu al uitleg Dan is dat alvast duidelijk. pic.twitter.com/tWR8koLsuN — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 1, 2021

“Wij gaan tegen deze motie stemmen en ik wil graag uitleggen waarom. Dat is natuurlijk niet omdat wij vóór moslimhaat zijn. Want straks gaat die motie waarschijnlijk weer geframed worden op sociale media, dat wij of andere partijen hebben tegengestemd. En dan zou het zijn alsof wij voor moslimhaat zouden zijn,” zo zegt Caroline van der Plas in een nieuwe video die op haar Twitterprofiel verscheen.

Over wat de beweegredenen van haar partij zijn om dan toch tegen deze motie te stemmen, zegt ze het volgende: “En wij stemmen tegen deze motie omdat wij vinden dat er niet voor elke groep een plan van aanpak moet komen. Wij vinden dat haat in het algemeen, racisme in het algemeen, állemaal aangepakt moet worden.”

Door voor iedere groep een plan van aanpak te maken is de kans aanwezig dat iedereen druk bezig gaat zijn met zijn eigen groepje, zo redeneert Van der Plas. Waardoor uiteindelijk niemand meer verantwoordelijk is voor het beleid en er in de praktijk niets gebeurt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De kersverse BBB-fractie is een verfrissende verschijning in Den Haag: men redeneert verrassend vaak in het kader van algemeen belang en legt de nadruk op efficiëntie en praktische uitvoerbaarheid van het beleid. Wat een verademing! En als kers op de taart voegt Van der Plas ook nog de daad bij het woord als iemand haar vraagt of ze dan zelf een motie in gaat dienen voor een plan van aanpak tegen haat van álle bevolkingsgroepen:

“U komt dus met een motie om een plan van aanpak te maken tegen haat van alle bevolkingsgroepen?” vraagt een twitteraar. “Ik kan nu geen motie indienen vanmiddag. Maar in eerstvolgende debat zal ik dat zeker doen“, reageert Van der Plas.

Wat een bazin!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!