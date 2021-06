Filmpje! Conservatieve Hongaarse held Viktor Orbán: ‘Onder het communisme werden homo’s vervolgd. Ik vocht voor ze!’

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft gereageerd op aasgieren van de media die hem en zijn land graag willen wegzetten als een stel homohaters. Dat is, zegt Orbán, enorme onzin. Sterker nog, ten tijde van het communisme werden homoseksuelen op brute wijze vervolgd. Wat Orbán deed? “Ik vocht toen al voor hun vrijheid en hun rechten!”

In met name de Nederlandse pers – maar ook wel in Duitsland en België – wordt de Hongaarse premier Viktor Orbán geheel ten onrechte neergezet als een soort van homohater pur sang. Want zijn partij heeft een wet aangenomen die bedoeld is om ouders te laten bepalen hoe en wanneer zij hun kinderen vertellen over seksualiteit, in plaats van een staatsomroep die gebruikt kan worden om denkbeelden en principes te propageren die wat ouders betreft indruisen tegen hún normen en waarden.

Tenminste, dat is wat de Hongaren vinden van de wet. In Nederland denkt met name Mark Rutte daar heel anders over, en daarin wordt hij natuurlijk gesteund door onze ‘journalisten.’

Das toch wat anders dan u beweert @MinPres het is meer een anti-pedo wet. pic.twitter.com/snkocWbvyo — Dennisv ⚓️ (@ontopic_nl) June 25, 2021

Nou, toen een Duitse journalist ook even over Orbán heen viel en hem probeerde weg te zetten als homofoob, reageerde de Hongaarse leider buitengewoon sterk. Hoe? Met een realistisch geschiedenislesje.

“Oh, ik ben een strijder voor hun rechten,” aldus Orbán. “Je weet, ik ben een vrijheidsstrijder. Onder het communistische regime werd homoseksualiteit bestraft, en ik vocht voor hun vrijheid en hun rechten. Ik verdedig de rechten van homoseksuelen.”

Een ieder die de geschiedenis van de Sovjet Unie bestudeerd heeft weet dat dit klopt. Het was daar bepaald geen walhallah voor homoseksuelen. En ja, vrijheidsstrijders als Orbán hebben juist voor hen opgenomen, ongeacht hun seksuele voorkeuren.

De wet, ging Orbán dan ook verder, waar nu zoveel kritiek op is gaat niet over de rechten van homoseksuelen. “Deze wet gaat daar niet over. Het gaat juist om de rechten van kinderen en ouders” om gevoelige zaken op een manier te behandelen die bij hún normen en waarden past. Punt. Als ouders willen dat hun kinderen al op jonge leeftijd geïnformeerd worden over verschillende soorten seksuele voorkeuren en onderwerpen, soit. Maar als ze dat niet willen, nou dan is dat aan hén, en niet aan óf de staat óf aan mediapersoonlijkheden die het beter denken te weten.

En natuurlijk al helemaal niet aan Europese autocraten die andere landen en volkeren de wet voor willen schrijven.

Zo. Die kunnen de Ruttes en Sigrid Kagen van deze wereld in hun zak steken.