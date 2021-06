Filmpje! Michael van der Galien: “Wat is er in godsnaam met ons gebeurd? Opgegroeid met South Park, nu steeds beledigd?!”

Hoofdredacteur van De Dagelijkse Standaard Michael van der Galien vraagt zich in dit korte filmpje af wat er in vredesnaam gebeurd is met zijn generatie. Geboren in 1984 is hij opgegroeid met Married With Children, South Park en komieken als Hans Teeuwen. Maar nu ziet hij tot zijn stomme verbazing dat het juist zijn generatiegenoten zijn die zich steeds weer “beledigd” voelen. De hele dag door. Hoe kan dit?!