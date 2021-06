[Filmpje] PVV-leider Wilders hekelt ‘geïmporteerde’ Jodenhaat: “Ik zeg: grenzen dicht”

Enkele weken geleden laaide het conflict tussen de Palestijnse gebieden en Israël flink op, ook de spanningen in West-Europa liepen op. Jodenhaat was helaas goed zichtbaar bij de vele pro-Palestina demonstraties in het Westen. PVV-leider Wilders hekelt deze ‘geïmporteerde’ Jodenhaat, ook vandaag de dag blijft de afschuw jegens Israël schokkende beelden opleveren.

Hoe diep moet je gezonken zijn om je jonge kind te leren spugen als hij een Israël-vlag ziet? Helaas gebeuren dit soort dingen, waarin zelfs al jonge kinderen compleet geïndoctrineerd zijn met het giftige gedachtegoed van hun ouders en dit niet onder stoelen of banken steken, ook in Nederland.

Dit is wat we importeren: jodenhaat. Ik zeg: grenzen dicht. pic.twitter.com/O7ETcXPExY — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 6, 2021

Het is te triest voor woorden dat we het zo ver hebben laten komen in Nederland. Jonge kinderen die door hun ouders zijn opgejut met walgelijke Jodenhaat én dit op zeer jonge leeftijd op klaarlichte dag uiten. Het is onwerkelijk dat dit soort dingen klaarblijkelijk nu ook gewoon gebeuren in het ”’tolerante”’ Nederland.

Helaas hebben in de Nederlandse politiek genoeg partijen die dit soort gedrag proberen goed te praten of met cultuurrelativistische nonsens op de proppen komen. Wilders maakt toch echt een punt: door een gebrekkig integratiesysteem hebben we dit soort vormen van ”’antizionisme”’ en Jodenhaat te lang niet aangepakt. En nu zien we helaas dit soort absurde taferelen plaatsvinden in Nederland.

