[Filmpje] Van der Plas (BBB) vraagt minister Grapperhaus wat terughalen IS-terroriste kost, krijgt geen antwoord

BBB-leider Caroline van der Plas vroeg in de Tweede Kamer aan minister Grapperhaus (Veiligheid & Justitie) wat de repatriëring van een IS-terroriste nou precies kost. De minister weigerde antwoord te geven.

Hier is het fragment te zien:

Minister Grapperhaus weigerde vanmiddag om de Kamer te vertellen wat dat terughalen van een IS-terroriste ons nou allemaal kost. Belachelijk. Burger heeft er recht op om te weten hoeveel geld ze dit kost. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Believe you me #Syrië pic.twitter.com/o0Q0qyHp31 — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 8, 2021

“Ik zou wel eens willen weten, en ik denk de hele samenleving wel, wat kost onze belastingbetaler dit soort grappen, dit soort trajecten? Het ophalen, de kosten van detentie, de rechtsgang, alle ambtenaren die er mee bezig zijn, het eventuele deprogrammeren van zo’n mevrouw, de kinderbescherming, de opvang van de kinderen… Daar zou ik eigenlijk van de minister wel een hele opsomming van willen hebben, wat ons dit allemaal kost”, zegt Van der Plas.

De minister begint over begrotingen en dat er voor allerlei procedures algemene besloten bedragen zijn, “die nodig zijn om een strafproces op een goede wijze te voeren”. Hartstikke leuk, maar dat is natuurlijk geen antwoord op de vraag. En daar kan ze naar fluiten, want Grapperhaus heeft geen zin om daar specifiek op in te gaan!

Maar met alle kostenposten die Van der Plas al noemde kun je er wel redelijk zeker van zijn dat het echt klauwen met geld gaat kosten en dat het resultaat vrij beroerd zal zijn: hoge strafeisen, weinig bewijs en een lullig celstrafje voor iemand die net zo radicaal de gevangenis weer verlaat als toen ze erin kwam.

