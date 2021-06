Filmpje! Van Houwelingen (FVD) eist financieel onderzoek naar “kwijtgeraakte” 5 miljard euro

Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) is he-le-maal klaar met de financiële wanorde bij het minister van Volksgezondheid. Hij wilde daarom alle audits krijgen. Maar wat blijkt? Het ministerie weigert! Daarom is de FVD’er in actie gekomen in de Tweede Kamer. Hij wil de informatie binnen 24 uur alsnog krijgen, en heeft grote plannen om de financiële situatie van het chaotische ministerie eens goed door te lichten. Zo, die kunnen de wanbeheerders van het nachtmerriekabinet in hun zak steken!

Forum voor Democratie heeft dit jaar heel veel werk gemaakt van het doorrekening van de belabberde begroting van het ministerie van VWS. De partij levert dan ook één van de twee rapporteurs voor het VWS-jaarverslag. Natuurlijk hebben de FVD’ers, met Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen voorop, ook veel vragen gesteld en extra documenten gevraagd. Oh, en dan is er ook nog eens het feit dat financiële experts uit het bedrijfsleven meekijken naar de openbare stukken.

Het ministerie van VWS is meer dan 5 miljard euro "kwijtgeraakt". #FVD wil samen met experts onderzoek doen. Maar Hoekstra en De Jonge weigeren de onderliggende stukken aan de Kamer te geven. Daar neemt @PvanHouwelingen geen genoegen mee! #verantwoordingsdebat pic.twitter.com/7sh8cJnvuE — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) June 9, 2021

In de Tweede Kamer liet Van Houwelingen gisteren weten dat die experts erg “geschrokken zijn” van wat ze hebben aangetroffen. Het komt niet als verrassing dat er veel mis is met die begroting. Dat weet iedereen. De Algemene Rekenkamer concludeert dan ook dat financiële verantwoording over wat er daar gebeurt niet of nauwelijks voldoet. Zoals Van Houwelingen gisteren zie is er “circa 5,1 miljard aan verplichtingen” die niet goed verantwoord kunnen worden, waaronder 1,3 miljard aan directe gunningen “die volgens de Algemene Rekenkamer niet onderbouwd zijn en waarbij dus het gevaar van vriendjespolitiek en corruptie op de loer ligt.”

“Het meest verbijsterend vinden we de 592 miljoen euro aan uitgaven,” ging Van Houwelingen verder, “waarvan simpelweg niet kan worden nagegaan of de prestatie ook is geleverd. Met andere woorden, die 592 miljoen euro is vooralsnog in rook opgegaan.”

Daarom wil Van Houwelingen natuurlijk meer informatie van de minister. Hij heeft daar dan ook om gevraagd. Maar, geloof het of niet in deze tijden waarin de Rutte Doctrine het land domineert, ministers [Wopke] Hoekstra en [Hugo] De Jonge, allebei van het CDA, “weigeren de onderliggende stukken aan de Kamer te geven.”

“Wij willen graag dat de Kamer volledige transparantie krijgt gezien de ernstige situatie bij VWS en vragen de regering daarom deze documenten/deelaudits binnen 24 uur alsnog naar de Kamer te sturen,” eiste Van Houwelingen dan ook.

Zo. En snel een beetje! Want de manier waarop dit gaat bij VWS is belachelijk!

