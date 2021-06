Fleur Agema (PVV) haalt uit naar Jaap van Dissel: ‘Zoveel ellende had voorkomen kunnen worden!’

PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema vindt het ongekend dat Jaap van Dissel niets wilde horen over de voordelen van een betere ventilatie, met name in scholen. “Parallelle wetenschap,” noemde hij dat. Nou, concludeert Agema, als Van Dissel wél iets gedaan had met kritiek hierop, dan had heel veel “ellende voorkomen kunnen worden.”

Een week geleden kwam er bijzonder interessant nieuws uit de Amerikaanse staat Georgia. Want, hadden onderzoekers daar geconcludeerd na nauwkeurig te hebben gekeken naar de besmettingscijfers op maar liefst 169 scholen, een goede ventilatie is van levensbelang als je coronabesmettingen op school wilt voorkomen. Met een goede ventilatie zouden er daar maar liefst een op de drie besmettingen voorkomen kunnen worden. Dat is nogal wat. Gratis winst. Ramen en deuren open, et voila. Minder zieken, minder ziekenhuisopnames, minder doden, minder testen, minder lockdown.

Natuurlijk is het wel frappant dat we daar “buitenlands onderzoek” voor nodig hadden. Onze eigen Maurice de Hond roept dit immers al tijden. Maar hij wordt steevast genegeerd door de machtshebbers, die hem wegzetten als een peiler met te veel tijd om handen.

Nou, zegt PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema nu, dat is eigenlijk gewoon dood- en doodzonde. Want als Jaap van Dissel en zijn vrienden wél geluisterd hadden naar dit soort argumenten had er een hele hoop lijden voorkomen kunnen worden.

Door goede ventilatie minder besmettingen, dus minder zieken, dus minder ziekenhuisopnames, dus minder doden, dus minder gevallen van long covid. Maar volgens Jaap van Dissel ⁦@rivm⁩ is dat parallelle wetenschap. Zoveel ellende had voorkomen kunnen worden 😢 pic.twitter.com/o68U44pDAI — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) June 3, 2021

Zo is het maar net. Maar ja, dat wilden Van Dissel en co. natuurlijk ten koste van alles voorkomen. Want stel je voor dat je een “opiniepeiler” gelijk moet geven als “medische expert.” Dát zou een “afgang” wezen! Nee, dan is het veel béter om je poot stijf te houden en geen millimeter toe te geven, wát de feiten ook zijn. Toch, Jaap?

