Frank de Boer gaat “rustig nadenken” of hij opstapt als bondscoach na pijnlijke nederlaag tegen Tsjechië

Of Frank de Boer er in september nog bij is als de kwalificatiewedstrijden voor het WK Voetbal weer verder gaan, is nog onduidelijk. Nadat Nederland gisteren met 2-0 van de mat werd gespeeld door Tsjechië, de nummer 40 van de FIFA-ranglijst, is de toekomst van de bondscoach nog uiterst onzeker.

De trainer noemt de uitschakeling tegen Tsjechië een “ongelooflijke kater,” maar vond Oranje ondanks de nederlaag toch “dominant” in de wedstrijd waarin Oranje geen enkele keer op het doel heeft geschoten.

Of De Boer door wil met het elftal, zal in de loop van juli duidelijk. De Boer gaat “rustig nadenken,” laat hij de pers weten.