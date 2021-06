FVD’er Freek Jansen eist debat over totaal ontspoorde benzineprijzen. Maar gevestigde orde zegt: ‘NJET!’

Benzine tanken is duurder dan ooit. Deze week werd een nieuw record bereikt: één liter benzine voor 1,90 euro. Het is een totaal onzinnige, en voor velen zelfs onbetaalbare prijs. In België is de prijs maar liefst 50 cent per liter lager, oftewel 25 euro voor een 50 liter tank. Daarom wilde FVD-Kamerlid Freek Jansen er een Kamerdebat over. Maar wat werkt totaal niet de verbazing? Het héle partijkartel wees zijn aanvraag over een debat áf.

De voornaamste reden dat de benzineprijzen zo geschift hoog zijn in Nederland is dat de overheid bizar hoge accijnzen heeft ingesteld. Het woord “accijnzen” geeft mensen de indruk dat het mogelijk om iets anders gaat dan belastingen, maar het is feitelijk natuurlijk gewoon een belasting. Benzine wordt kapot belast. Al decennialang.



Forum voor Democratie vindt dat onacceptabel en wil dat de accijnzen verlaagd worden, zodat Nederlanders familie, vrienden en winkelcentra kunnen bezoeken zonder dat ze hun portemonnee daarvoor helemaal hoeven te legen. Daarom vroeg parlementariër Freek Jansen een Kamerdebat aan over deze materie.

“Automobilisten was het ongetwijfeld al opgevallen,” legde hij uit, “maar de laatste tijd lopen de benzineprijzen behoorlijk op, en sinds gisteren is officieel een hoogterecord bereikt, de hoogste prijs ooit. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Autorijden wordt steeds minder leuk in Nederland. Het verzoek om de maximumsnelheid te verhogen kwam al voorbij. Ik wil eigenlijk een debat over de toekomst van verkeer in Nederland.”

Vervolgens vroeg de Kamervoorzitter of daar steun voor was. Fleur Agema van de PVV rende naar voren. “Ja, het verschil loopt inmiddels op tot zo’n 50 cent per liter met buurland België, dat is dus 25 euro op een 50 liter tank. Dus het lijkt ons hoog tijd om hierover te debatteren.”

Zo begon het. Maar vervolgens ging het precies zoals je zou verwachten van het klimaatwaanzinnige, automobilistenhatende partijkartel. Want de ene na de andere fractiewoordvoerder kwam naar de microfoon om te vertellen dat er geen steun was voor een plenair debat. Oh ja, zeiden sommigen zoals Van Baarle van DENK, die zijn partij hilarisch genoeg een autopartij noemde, het is belangrijk, maar het kan ook besproken worden in een commissie! Dat is sneller. Ja. Sneller. En ook nuttelozer. Uiteindelijk werd het voorstel alleen nog gesteund – naast FVD en PVV zelf natuurlijk – door Caroline van der Plas van BBB.

Natuurlijk kunnen de kartelpolitici er een heel mooi verhaal van maken, maar de échte reden dat ze tegen zo’n debat zijn is dat zij de prijsverhogingen van benzine steunen. Echt? Ja, echt. Dit vanwege de klimaatgekte. Autorijden moet zoveel mogelijk beperkt worden. Alleen de elites moeten zich nog per auto kunnen verplaatsen uiteindelijk (wat betekent: kartelpolitici en hun vrienden). De rest van de mensheid moet maar lekker met het openbaar vervoer, dat is “veel schoner.”

Maar ja, zij zijn natuurlijk ook niet achterlijk en weten dat ze electoraal zelfmoord plegen als ze dat hardop zeggen. En dus zorgen ze ervoor dat ze er gewoon helemaal geen debat over hoeven te voeren. Zo kunnen ze de schijn ophouden dat ze de belangen van automobilisten heus best wel iets van belangrijk vinden.

En de achterlijke Nederlandse kiezer – die dit politieke tuig beloonde door er op 17 maart op te stemmen – laat het gebeuren. Ongelooflijk.

