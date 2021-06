Georgina Verbaan wenst iedereen die varkensvlees eet het geluid van gillende biggen toe: ‘Bij iedere hap’

Actrice en columniste Georgina Verbaan heeft gisteravond snoeihard uitgehaald naar iedereen die na het uitgelekte filmpje waarin te zien is hoe varkens in de slachterij Gosschalk in Epe geëlektrocuteerd en geslagen worden. De misstanden kwamen aan het licht na een undercoveroperatie, waarvan videomateriaal nu op straat ligt.

Verbaan houdt niet alleen de Gelderse varkenshouders verantwoordelijk, maar ook iedereen die ham of spek eet. “Ik heb net het gillende varken dat gemarteld wordt in dat slachthuis gehoord,” gaf de voormalige GTST-ster via Twitter te kennen: “Ik begrijp niet waarom je varkens blijft eten. Ik hoop dat je dat varken hoort schreeuwen iedere keer als je een hap neemt.”

De actrice, die vaak op kieslijsten van de Partij voor de Dieren heeft gestaan als lijstduwer, staat al jaren bekend als een voorvechter van dierenrechten. Ze staat niet alleen in haar weerstand tegen de vleesindustrie. Ook columnist Marcel van Roosmalen heeft gisteren op Radio 1 hard uitgehaald naar de varkensindustrie: “De veeteelt in Nederland is doodziek en walgelijk,” liet hij onomwonden weten.