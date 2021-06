GroenLinks Kamerlid Van der Lee eist deelname aan kabinet: ‘75% maakt zich zorgen over klimaat!’

GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee eist dat zijn partij deel gaat uitmaken van een nieuwe regeringscoalitie. De reden? Uit onderzoek van het CBS zou blijken dat maar liefst 3 op de 4 Nederlanders zich “zorgen maakt” over het klimaat. Dit betekent volgens de arrogante Van der Lee dat klimaatbeleid “een topprioriteit” van het nieuwe kabinet moet zijn. “Dus D66, PvdA en GroenLinks zijn nodig,” schrijft hij.

Tom van der Lee is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Dat is geen geringe prestatie, want er zijn nogal wat links-activistische groene marxisten die bij de afgelopen verkiezingen hun zeteltje zijn kwijtgeraakt. Van der Lee dus niet.

Blijkbaar heeft die enorme nederlaag van GroenLinks weinig gedaan wat betreft de arrogantie bij de groene marxisten. Want Van der Lee eist nu op hoge poten dat hij en zijn radicaal-linkse partij mee mogen doen aan het nieuwe kabinet.

‘3/4e Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen#klimaatverandering’. 83% wil dat er meer gebruik gemaakt wordt van zonne-energie & 73% van windenergie. Klimaatbeleid moet topprioriteit zijn van coalitie; dus D66, PvdA & ⁦@groenlinks⁩ zijn nodig https://t.co/kyFxtR2Col — Tom van der Lee (@TomvanderLee) June 4, 2021

“‘3/4e Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering’,” schrijft het Kamerlid op Twitter. “83% wil dat er meer gebruik gemaakt wordt van zonne-energie & 73% van windenergie. Klimaatbeleid moet topprioriteit zijn van coalitie; dus D66, PvdA & GroenLinks zijn nodig.”

Van der Lee baseert zich daarbij op onderzoek waar gisteren ook al over berichtten. De timing van dat onderzoek was buitengewoon gelukkig voor GroenLinks – want juist op het moment dat er gesproken wordt over mogelijke kabinetsdeelname van die partij komt de peiling naar buiten. Gossiedorie, zeg. Het lijkt wel een jongensboek. Geschreven door Stalin weliswaar, maar toch.

En zo gebeurt er dus wat we allemaal al van verre zagen aankomen: onderzoeken als dat van het CBS worden gebruikt om GroenLinks het kabinet in te rommelen. Want dat knetterlinkse Kaag-kabinet moet er ten koste van alles komen.

