Viroloog Louis Bontes maakt ons nu al bang voor het najaar: ‘In herfst opleving corona plús serieuze griepgolf’

Viroloog Louis Kroes van het LUMC waarschuwt ons nú al dat we er ernstig rekening mee moeten houden dat we in het najaar te maken krijgen met een serieuze opleving van het coronavirus (terwijl iedereen gevaccineerd is, maar goed). En dat is niet alles. Oh nee. Het wordt namelijk nog veel erger. Want er komt ook nog eens een serieuze “griepgolf” weet Kroes nu al.

Zoals altijd laat De Telegraaf zich vol vreugde lenen voor “waarschuwingen” van de nieuwe BN-elite: virologen. Louis Kroes van het LUMC mag nu namelijk vertellen in de krant voor slapend Nederland dat er in het najaar heel vervelende dingen staan te gebeuren. Ja, dat weet hij nu al; terwijl de zomer nog niet eens officieel is aangebroken.

“In de jaren ervoor was het soms al zwaar voor de zorg als het een heftig griepseizoen was,” aldus Kroes die daarmee tussen neus en lippen snel even toegeeft wat wij critici al tijden zeggen; dat de ziekenhuizen niet zo zeer vol lagen omdat corona zo vreselijk was, maar omdat het kabinet de zorg totaal heeft uitgekleed zodat we met geen enkel serieus virus kunnen omgaan.

Afijn. Kroes gaat verder: “We gaan oplevingen zien van het coronavirus als de seizoensinvloed verandert en men weer naar binnen gaat. Maar daarbovenop gaat een griepgolf komen.”

Want, stelt Kroes, we hebben nu twee jaar lang eigenlijk geen griepgevallen meer gezien (zo gek, he?). Maar dat gaat nu veranderen. “Je ziet dan het effect van een oscillatie, dat er een bepaalde griepimmuniteit in de bevolking weg is,” omdat de griep te lang is weggeweest of zoiets.. “Je kunt dan een rebound krijgen, bovenop de corona-uitbraken die lokaal flink huis kunnen houden.”

Met andere woorden, we moeten nú al heel bang zijn en ons gróte zorgen maken. Oké, ja, sure, we mogen even van de zomer genieten. Maar bereid je geestelijk maar alvast voor: in de herfst en de winter wordt het weer afzien. Al die helse virussen! Het coronavirus (waarvoor bijna iedereen dan is ingeënt, maar blijkbaar maakt dat weinig verschil opeens) én de griep. Harrejassus. Wat een extreem dodelijke combinatie zeg!

Maar wacht, er is goed nieuws voor alle corona-geobsedeerden die hun huis nauwelijks meer uit durven. Volgens De Telegraaf is de kans namelijk groot dat “tactieken” als de quarantaineplicht en de anderhalve meter “in de gereedschapskist blijven.” Ja, ook ná 1 september als de huidige hoegenaamd ‘tijdelijke’ (haha!) wet met bevoegdheden van de overheid om ons ongekend in onze vrijheid te beperken in naam van de volksgezondheid eigenlijk afloopt.

Nou, dat wordt nog wat deze herfst. Die “vrijheid, blijheid” waar we het steeds over hebben kon nog best eens tegenvallen.

