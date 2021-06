Hugo’s ministerie over coronapaspoort: ‘mogelijk ook nog na de zomer nodig’

De laatste weken zijn er flink wat versoepelingen doorgevoerd, maar toch blijft de overheid een stok achter de deur houden: het zogeheten coronapaspoort. De desbetreffende app gaat 23 juni online én de wet die dit mogelijk maakt, gaat gelden voor drie maanden en kan daarna worden verlengd. Het ministerie van Volksgezondheid meent dat het paspoort niet alleen tijdens de zomer nodig zal zijn. Mogelijk blijft de maatregel de rest van het jaar nodig. En wie weet hoe lang daarna nog?



Al enkele maanden is er flink wat gedoe over een mogelijke invoering van een zogeheten coronapaspoort. Critici vrezen voor onze privacygegevens én schetsen een dystopisch beeld van medische apartheid. Maar ondanks de kritiek gaat het paspoort vanaf 23 juni werkelijkheid worden. En BNR meldt dat het ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten dat het coronapaspoort mogelijk niet alleen voor deze zomer nodig zal zijn.

Mocht het aantal besmettingen de pan uit rijzen dan zal de verlenging van de paspoort een ideaal middel zijn om enkele andere verregaande maatregelen niet te hoeven gebruiken. Ook experts zien wel een heil in een toekomst met een coronapaspoort, zij vrezen namelijk voor de komst van mutaties:

“Het is mogelijk dat het in het najaar, wanneer het coronavirus weer actiever wordt of nieuwe varianten opkomen, het toch nodig is om weer een aantal beperkende maatregelen in te voeren. Het kan daar in dat beleid goed passen om het coronapaspoort te gebruiken om naar het restaurant te gaan, of in het openbaar vervoer of naar bijeenkomsten.”

Ondanks de grote successen van de vaccinatiecampagne blijft het ministerie van Hugo de Jonge grootse projecten invoeren. Ondertussen blijven de bezwaren tegen deze projecten – zoals de sneltestsamenleving – bestaan. Want hoe veilig zijn onze gegevens in handen van de overheid? We hebben gedurende deze crisis al vaak genoeg gezien wat er gebeurt met onze gegevens – kuch, GGD. Het is op deze manier wachten op een groot datalek. Dat Hugo de Jonge aan het hoofd staat van deze hele operatie, is een bijzonder veeg teken.