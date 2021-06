Kijk! Filmpje bewijst: woke – genderwaanzin, antiracisme-racisme, klimaatgekte – is een gevaarlijke sekte

Dit filmpje dat de ronde doet in Amerikaanse social media kringen bewijst voor eens en altijd dat de hele woke-beweging niets meer of minder is dan een sékte. De manier van indoctrineren, de reacties, en zelfs de lichaamstaal toont aan: deze mensen hebben (in veel gevallen) het christendom ingeruild voor woke, maar denken dat ze heel “vooruitstrevend” en “wetenschappelijk” zijn. Zum kotzen.

Wokeism is the new popular religious cult. Footage from one of their services: pic.twitter.com/qvvu87QfVP — Kangmin Lee 🇰🇷✝️🇺🇸 (@thekangminlee) June 20, 2021

Deze video moet je echt even zien. Want wat je ziet is een openluchtbijeenkomst van woke-ers. Deze mensen zijn, dat weten we al langer, compleet geschift. Maar wat dit filmpje op schitterende wijze duidelijk maakt is dat het gewoon een sekte is. Niets meer of niets minder. Scientology is er niets bij.

In het filmpje zie en hoor je de gebedsleider zijn volgelingen vertellen welke eed ze moeten afleggen om lid te worden van de club – om eindelijk verlost te worden. In het christendom heb je de verklaring waarin je Jezus als je verlosser ervaart, gevolgd door de doop. In de islam heb je de shahada – de verklaring waarbij je erkent dat Mohammed een profeet is en dat er maar één God is.

In woke heb je déze geloofsbelijdenis.

“Wat betreft racisme, anti-zwartheid of geweld, zal ik mijn stem op de meest opbouwende manier mogelijk gebruiken, en om alles in mijn macht te doen om mijn gemeenschap te onderwijzen. Ik zal net zoveel van mijn zwarte buren houden als van mijn blanke buren…”

Elk deel van de zin wordt herhaald door de aanwezige religieuze meute. En na dat punt over de buren eindigt de video gelukkig, omdat een normaal mens op dat moment natuurlijk al last heeft van barstende hoofdpijn.

Kijk ze daar dan zitten. Handen in de lucht alsof ze de goddelijke energie naar zichzelf toe willen halen; vervuld willen raken van die goddelijke kracht. Inderdaad, precies zoals veel evangelische christenen dat doen tijdens hun kerkdiensten. Woke is écht doodeng.