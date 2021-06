Video! Sylvana Simons witheet na opmerking Vera Bergkamp over ‘vreemdelingenhaat’: “Xenofobie is een haat!”

Dinsdag was er in de plenaire zaal in de Tweede Kamer een harde clash tussen Sylvana Simons (BIJ1) en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) over de term “xenofobie.” Bergkamp noemde dat namelijk “een persoonlijke mening.” Maar dat kon zomaar niet. Oh nee. Simons ging los.

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower liet gisteren weten dat hij graag een debat wil over het uitzetten van “asielzoekers.” Niet zo gek, natuurlijk, want er zijn nogal wat “vluchtelingen” die onder valse voorwendselen een asielaanvraag hebben ingediend. En ja, er zijn ook delen van de wereld waar veel “asielzoekers” vandaan zijn gekomen, maar waar het ondertussen alweer (deels) veilig is. Zie Syrië.

BIJ1-leider Sylvana Simons vond dat niet kunnen, zo’n debataanvraag over “het uitzetten van vluchtelingen.” Sterker nog, dat zelfs maar willen is een duidelijk bewijs van “xenofobie!”

D66-Kamervoorzitter Vera Bergkamp vatte op een gegeven moment even samen wat er zoal gezegd en gevonden was. En toen ging het los.

“Ieder Kamerlid heeft het recht om een debat aan te vragen,” zei Bergkamp geheel terecht. “Er is ook gezegd, ‘een xenofobe agenda.’ Dat is een persoonlijke interpretatie van het verzoek.”

En dát was het moment waarop Sylvana Simons haar zelfbeheersing verloor. Want “xenofobie” op zo’n manier omschrijven, oh nee, dát kan niet.

“Voorzitter, xenofobie is niet een persoonlijke mening,” zei Simons met stemverheffing. “Xenofobie is een haat met betrekking tot vreemdelingen, mensen die er anders uitzien dan jij, mensen die ergens anders geboren zijn. Ik vind het echt wonderlijk dat we hier altijd maar doen alsof het…”

Daarop zei Markuszower, die bij het spreekgestoelte stond om zijn verzoek tot een debat over deze materie officieel te maken, dat daar “niet zo veel verwonderlijk aan is.”

Ook dat was tegen het zere been van Simons. “IK BEN EVEN MET DE VOORZITTER IN GESPREK, dankuwel” schreeuwde ze dan ook naar Markuszower. “Ik had het niet eens over meneer M.,” ging ze verder in wat overduidelijk bedoeld was als een belediging om hem neer te zetten als een crimineel. “Ik had het tegen ú, voorzitter. Over het feit dat ú zegt dat xenofobie en de kwalificatie xenofobie een persoonlijke mening is.”

Dat was niet zo. Oh nee. Dit was geen persoonlijke mening, maar een feit. “Xenofobie is een term die we allemaal kennen, met een heel duidelijke betekenis.” En dat is dus de betekenis die eraan gegeven wordt door mevrouw Simons, de alwetende racismebestrijder in de Tweede Kamer.

De zoveelste aanvraag voor een debat over het uitzetten van vluchtelingen vraagt om een duidelijke streep. Xenofobie is geen mening, of iets om over te debatteren. Het is een vorm van haat die bestreden dient te worden. pic.twitter.com/tbvTIhvI8n — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) June 15, 2021

Kan iemand mevrouw Simons even uitleggen dat we in de Tweede Kamer niet de regel hebben dat hoe harder je schreeuwt, hoe meer gelijk je hebt? Iedere partij heeft het recht een debat aan te vragen over onderwerpen die hij of zij belangrijk vindt. Dat geldt voor BIJ1, maar ook zéker voor de PVV.