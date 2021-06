LOL! Corona-BN’ers Diederik Gommers en Ernst Kuipers boos op Sywert: ‘Buitengewoon afkeurenswaardig!’

Gisteravond mocht Diederik Gommers weer eens aanschuiven bij een tv-programma. Dit keer was het Beau. Van Beau van Erven Dorens. Aldaar ging Gommers even los op CDA-mondkapjesslijter Sywert van Lienden. Wat die gedaan heeft, zei Gommers, kan écht niet. Hij heeft een crisis gebruikt om zichzelf te verrijken. Schande! Zijn kompaan Ernst Kuipers dacht er net zo over. “Buitengewoon afkeurenswaardig!”

Diederik Gommers en Ernst Kuipers reageren op de situatie rondom Sywert van Lienden. "Ik snap niet dat hij het geld niet terugstort", zegt Gommers. "Geen goed woord voor over. Dit was een crisissituatie. Als je daar op deze manier misbruik van maakt…", aldus Kuipers. #BEAU pic.twitter.com/RACFzSJFV1 — BEAU (@BeauRTL) June 3, 2021

“Ik vind het ongelooflijk,” zei Diederik Gommers toen Beau van Erven Dorens hem vroeg naar het hele saga rond Sywertje van Lienden. “En ik begrijp ook niet waarom hij dat geld ook niet gewoon terugstort.” Ha. Ja. Vast. Nou ja, kan het er iets mee te maken hebben dat het om 9 miljoen euro gaat, Diederik? Waarvan hij een deel misschien trouwens ook al heeft uitgegeven, om maar iets te noemen?

Hoe dan ook, Gommers was nog niet klaar. “Wat hier nu uitkomt. Dat hij eigenlijk nul procent risico heeft gelopen…” vervolgens vatte hij de situatie vorig jaar even samen, toen het echt niet helder was of mondkapjes wel naar Nederland kwamen, waardoor sommige ondernemers wel degelijk een groot risico liepen. Maar Sywert dus niet. “Ja, als je honderd miljoen krijgt, en je hoeft alleen maar naar China te gaan en je krijgt het daarna [afgeleverd, red.], ja ik begrijp het gewoon niet. Als wij zo in de zorg zouden gaan… tja.”

Daarna nam Ernst Kuipers even het woord. U weet wel, dat is die man met die schitterende villa inclusief privébos en eigen tennisbaan. Kuipers vond dat ook niet kunnen. Want, zei hij, het was op dat moment een situatie als in het Wilde Westen. “Grenzen waren dicht,” je kwam er niet zomaar even doorheen. “Maar in zo’n setting, ik heb toen ook zelf ongelooflijk veel met het ministerie geschakeld,” ging hij verder, bijvoorbeeld door KLM-vluchten te regelen naar Hongkong. “Dan probeerde je of het risico van tevoren met VWS af te dekken, van ‘zijn jullie bereid, er zit een ondernemingsrisico aan, het spul kan ook gestolen worden, zijn jullie bereid om dat te dekken?’ En we hebben ook in een bepaald geval van het Erasmus MC gezegd, het voorrisico nemen we zelf.”

En toen begon hij te stotteren. Want Kuipers wilde Sywert veroordelen, maar had er toch wat moeite mee om het allemaal uit zijn strot te krijgen. Niet zo gek, want hij en Gommers hebben zelf natuurlijk ook enorm geprofiteerd van de coronacrisis; als niet direct financieel, dan wel doordat ze nu BN’ers geworden zijn, overal herkend worden, en heel veel aanzien genieten.

“In zo’n setting, als je daar dusdanige winst, ondernemersrisico, nou dan… dutdut… buitengewoon afkeurenswaardig. Dan moet je nu, als dit zo naar buiten komt, drie keer nadenken van, ‘hoe zorg ik dat het geld toch op een bepaalde manier terugkomt?'”

“Dus jij zegt ook wat Diederik zegt, terugstorten die handel?” vroeg Beau daarna.

“Ja, geen goed woord voor over,” antwoordde Kuipers voor de volledigheid maar even, want van zijn eerdere gehakketak begreep helemaal niemand iets. “Het was een crisissituatie en als je daar op deze manier misbruik van maakt, ik ben zelf geholpen door mensen uit het bedrijfsleven met uitstekende contacten in China, die vroegen daar nul voor. Die zeiden het is crisis, we gaan jullie helpen, en we gaan al onze contacten inzetten. En het was niet van mag ik eerst een bepaald ondernemersrisico afdekken?”

Natuurlijk, wat Sywert heeft gedaan is misselijkmakend. Niet omdat hij zoveel verdiend heeft aan zijn mondkapjeshandel, maar omdat hij te pas en te onpas beweerde dat hij het “om niet” deed. Dat was een leugen – een leugen die hem extra veel krediet en vooral ook gratis media-aandacht opleverde. Hij verdient dus zonder meer alle hoon die hij nu over zich heen krijgt. Zo’n gast moet met pek en veren aangepakt worden, zoals ze dat vroeger deden. (Bij wijze van spreken dan, hè).

Maar dat Gommers en Kuipers nu óók een duit in het zakje doen terwijl het al lang en breed duidelijk is dat zij ten volle genieten van hun nieuwe rol als medische godfathers van Nederland is écht verbijsterend.

