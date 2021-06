Noord-Koreaanse overloper over woke-gekte in VS: ‘Zelfs Noord-Korea was niet zo geschift’

Een Noord-Koreaanse overloper die werd toegelaten in een van de meest prestigieuze universiteiten van de Verenigde Staten, vreest voor de toekomst van dat land. De woke-gekte neemt daar zulke belachelijke vormen aan dat ze zegt: ‘Zelfs Noord-Korea was niet zo geschift.’

Yeonmi Park is een van de paar honderd Noord-Koreaanse overlopers die vanuit Zuid-Korea naar de Verenigde Staten wist te komen om daar te kunnen gaan studeren, meldt Fox News via Yahoo! News. Ze kwam daar met de verwachting dat ze zichzelf volledig zou kunnen ontplooien en dat haar zou worden geleerd hoe ze kritisch kon denken. Maar wat ze aantrof was zelfs in haar ogen compleet gestoord!

Het viel haar direct op dat er voortdurend werd geprobeerd om haar te laten denken zoals ze wilden dat zij dacht. Ook merkte ze op Columbia University op dat er behoorlijk veel anti-westers en anti-Amerikaans sentiment heerste, mensen een collectief schuldgevoel werd aangepraat en dat de politieke correctheid ronduit verstikkend was. En dat voor iemand die het Noord-Koreaanse schoolsysteem heeft meegemaakt.

Ze noemt voorbeelden die exact lijken op waar onze eigen politieke partijen BIJ1, GroenLinks en D66 ook over drammen: mensen die met ‘hen’ willen worden aangesproken. En natuurlijk is alles racisme of kolonialisme. Een andere kijk op de wereld is ook niet mogelijk, die is namelijk al snel ‘problematisch’. Maar wat Park nog het meest ergert is haar observatie dat de mensen in de VS maar al te graag hun rechten willen opgeven en meer macht voor de overheid willen. Ze ziet het, net als ons, maar met lede ogen aan…