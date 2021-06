NPO-journaliste Ingeborg Beugel opgepakt in Griekenland, wegens bij haar ondergedoken illegale Afghaan

Journaliste Ingeborg Beugel, die veel werk deed voor de NPO in Griekenland, is door de Griekse politie opgepakt wegens het verschaffen van onderdak aan een illegale Afghaanse vluchteling in haar huis.

De 23-jarige jongeman woonde bij de 61-jarige journaliste, die werkte voor onder meer de IKON, de NOS, de VPRO en regelmatig aan tafel zat bij VARA-actualiteitenprogramma Pauw & Witteman.

Beugel hoort in het najaar of de Griekse autoriteiten een strafzaak tegen haar beginnen. Als dat het geval is, en ze wordt veroordeeld, hangt haar een boete van €10.000 of een gevangenisstraf van een jaar boven het hoofd.

De journaliste heeft goede hoop dat ze vrijuit zal gaan, omdat ze naar eigen zeggen de 23-jarige Fridoon nooit “verborgen” heeft. Of het OM meegaat in die redenatie, wordt na de zomer bekend.