Ongelooflijk! Op1 zei andere tafelgast af omdat de manager van Bilal Wahib dat eiste!

Uh, oh! Het saga rond Bilal Wahib en Op1 / BNNVARA wordt nóg smeuïger. Want het is nu gebleken dat Op1 een andere tafelgast die was uitgenodigd en daar positief op had geantwoord, werd afgezegd om Bilals manager, Nathan Moszkowicz te plezieren. Ongekend!

Die andere tafelgast was Yehudi Moszkowicz, de enige Moszkowicz die nog op een normale manier zijn beroep als strafpleiter kan uitoefenen. Je zou denken dat de rest van de familie daar trots op is, maar nee! Want Yehudi werd afgezegd door de redactie van Op1 omdat zijn neef, Nathan, dat wilde.

Say what?

Ja echt. Wat er gebeurde is dit. Nathan is de manager van Bilal. Hij had het optreden dus voor hem geregeld. Maar hij en zijn vader Bram Moszkowicz hebben een ontiegelijke hekel aan Yehudi. En dus kreeg de redactie te horen dat Bilal niet zou langskomen als Yehudi een tafel zou komen te zitten.

Let wel, Yehudi was uitgenodigd om te praten over de veroordeling van de moordenaar van Hümeyra. Hij zou dus niet ingaan op Bilal, en al helemaal niets zeggen over diens manager Nathan.

Luuk Ikink legde gisteren uit bij RTL Boulevard wat er precies gebeurd was. “Nathan heeft tegen de redactie van Op1 gezegd: ‘Ik wil niet dat hij aan tafel gaat zitten bij Bilal, dat wil ik niet hebben.’ Toen heeft Op1 gezegd: ‘Oké, dan bellen we hem af.’ Die hebben hem vervolgens afgebeld, wat natuurlijk vrij raar is. Dat je je als manager gaat bemoeien met de zaken van het programma,” aldus Luuk volkomen terecht.

Dat klopt. Maar het is nóg raarder dat een programma zo’n doorgedraaide “manager” niet direct laat weten dat hij het maar uitzoekt.

Of wacht. Eigenlijk is dat misschien helemaal zo gek niet, gezien de innige band die BNNVARA (van Op1) heeft met Bilal. Diens laatste film is immers co-geproduceerd door de omroep.

Dit is dus hoe ongelooflijk smerig het spel gespeeld wordt bij de NPO. Be-scha-mend.