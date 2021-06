Ook EU eist nu nieuw, gedegen en vrij onderzoek naar coronatheorie over laboratorium in Wuhan

Naast de Verenigde Staten wil nu ook de Europese Unie dat er een nieuw onderzoek wordt gedaan naar de oorsprong van het coronavirus, inclusief de theorie dat Covid-19 wellicht is ontsnapt uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan – waar de eerste uitbraak van de ziekte plaatsvond.

Dit nieuwe onderzoek mag niet gehinderd worden door de Chinese autoriteiten, zo stipuleerde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen: “Onderzoekers hebben complete toegang nodig tot wat er ook maar noodzakelijk is om de ware bron van deze pandemie te vinden,” verklaarde de hoogste EU-bestuurder. Ook Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, was die mening toegedaan: “De wereld heeft het recht te weten wat er precies is gebeurd, zodat lessen getrokken kunnen worden.”

De EU hoopt in de aankomende week een overeenkomst te sluiten met de Verenigde Staten, waarin gezamenlijk gesteld wordt dat het belangrijk is dat een nieuw onderzoek naar de oorsprong van corona in alle vrijheid kan plaatsvinden. De concepttekst luidt nu: “We roepen op tot vooruitgang met een transparant, op bewijs gebaseerd, door experts geleid en door de WHO bijeengeroepen fase 2-onderzoek naar de bron van Covid-19, gevrijwaard van inmenging.”

De WHO heeft in eerder onderzoek benadrukt dat zij vinden dat het idee dat Covid-19 uit een lab ontsnapte “extreem onwaarschijnlijk” is, een conclusie waar steeds meer virologen openlijk aan twijfelen.

