Orbán krijgt binnen EU alleen nog steun van ‘as van de homofobie’: Polen, Slovenië en Bulgarije

De Hongaarse premier Viktor Orbán staat binnen de EU steeds verder geïsoleerd. Dat zeggen bronnen die getuige waren van de EU-top gisteravond, waarop de Nederlandse minister-president Mark Rutte openlijk de aanval inzette op zijn ambtsgenoot uit Hongarije. Rutte heeft Orbán uitgedaagd om artikel 50 van het Verdrag van Lissabon te activeren, waardoor het Midden-Europese land de Brusselse landenclub kan verlaten. Het tafereel volgde op de nieuwe anti-homowet in Hongarije, die het verbiedt over homoseksualiteit te praten tegenover minderjarigen.

Veel steun van andere regeringsleiders ontving Orbán niet. Na een emotionele toespraak van de Luxemburgse premier Xavier Bettel – die zelf homoseksueel is – bleken alleen landen die er zelf openlijk homofobe gevoelens op nahouden nog achter de sinds 2009 regerende Orbán te staan: Slovenië, Bulgarije en Polen.

Het heeft er alles van weg dat er een gigantische confrontatie op komst is tussen West-Europa en Hongarije. In het EU-hoofdkwartier, en met name binnen de christendemocratische fractie, heeft men lang geprobeerd om de verschillen in opvattingen over democratie en vrijheid tussen Brussel en Boedapest weg te wuiven, te negeren of ‘op te lossen’ door Orbán gewoon zijn zin te geven. Maar onder publieke druk gaat dat nu niet meer: men zal écht ten strijde moeten trekken tegen de revival van anti-democratische waarden die momenteel wordt doorgemaakt in Hongarije.

Voor Orbán is de situatie ook nieuw: de Hongaarse premier is gewend eigenlijk altijd zijn zin te krijgen. Gaat hij de anti-homowetgeving nu weer schrappen? Als hij dat niet doet, stevent hij recht op economische sancties en het internationale verdomhoekje af. Dat is een geheel nieuwe situatie voor Hongarije.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Toch lijkt Orbán voorlopig niet van plan de wetgeving terug te trekken of de EU te verlaten. De zaak rondom Hongarije wordt doorgeschoven naar de Europese Commissie, waar besloten wordt over strafmaatregelen voor het Midden-Europese land. Voorlopig lijkt Brussel dus nog niet van plan als eerste te knipperen in deze staarwedstrijd met de Fidesz-partijleider.