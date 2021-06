Overheid blijkt slechts een blaffende hond: geen handhaving voor scholen die niet volledig open gaan

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had besloten dat middelbare scholen weer verplicht volledig open moesten. Een aantal scholen gaf al aan hier geen gehoor aan te zullen geven en de schooldirecteuren moesten daardoor bij het ministerie op het matje verschijnen. Nu blijkt dat er praktisch geen consequenties zullen zijn voor scholen die alsnog niet volledig open gaan. Dat meldt RTL Nieuws.

Vandaag op 7 juni, vlak voor de zomervakantie, moeten de middelbare scholen weer volledig open. Volgens het ministerie van OCW moest er een leerachterstand worden ingehaald en is sociaal contact heel belangrijk voor de leerlingen, dus telt iedere dag. Dat het in de praktijk weinig zin heeft om dit perse door te drukken en het zelfs risico’s met zich meebrengt, omdat nog niet al het onderwijspersoneel is gevaccineerd, maakt OCW niets uit.

Diverse scholen hebben nu aangegeven de eis van het ministerie te negeren. Met hybride onderwijs (halve klassen en deels digitaal) redden ze het wel tot de zomervakantie. Dat is veiliger voor het eigen personeel, ook omdat niet alle leerlingen zin hebben om zich telkens te laten testen voor ze het schoolgebouw binnenlopen.

Je zou denken dat het ministerie dan hard op zou gaan treden omdat de regels gewoon genegeerd worden, maar het blijft vooral bij hard blaffen en niet bijten. De onderwijsinspectie gaat geen boetes uitdelen of andere sancties opleggen. In plaats daarvan gaan ze in gesprek en “kijken naar de argumenten en onderbouwing van de school”. “Op basis daarvan worden ze inhoudelijk benaderd over wat het belang is van de opening van de scholen”, zegt de onderwijsinspectie. Het ministerie sluit zich daar bij aan.

