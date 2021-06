Paul Cliteur: Het is een groot raadsel waarom gevaarlijke jihadisten niet Nederland worden uitgezet

De Leidse hoogleraar Paul Cliteur schrijft over zijn ‘oprakende geduld’ met het zachte beleid naar staatsgevaarlijke terroristen, die niet uitgezet kunnen worden. Hij doet een voorschot: “de Nederlandse rechtsorde, onze regering, het land, is eindeloos geduldig. Heel beheerst. Rechtsstatelijk.”

“De Haagse jihadist Moussa L. is door de politie verjaagd toen hij actie wilde voeren bij de terroristenafdeling van de gevangenis in Rotterdam, omdat er negen jaar cel is geëist tegen twee mannen vanwege het voorbereiden van een terroristische aanslag,” schrijft Wout Willemsen op DDS. Moussa had aangekondigd te willen sterven als een martelaar en dat zijn “geduld opraakt”, zoals De Telegraaf aangeeft. Wilders twitterde dat hij een oplossing had voor het probleem: trap Moussa het land uit.

Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En het grote raadsel is waarom die dingen niet gebeuren. Nu niet. Maar eigenlijk al min of meer twintig jaar lang niet. Een deel van het antwoord ligt in die uit De Telegraaf geciteerde uitspraak dat zijn “geduld opraakt.” Wiens geduld? Het geduld van de Nederlandse rechtsorde? Nee, want de Nederlandse rechtsorde, onze regering, het land, is eindeloos geduldig. Heel beheerst. Rechtsstatelijk. Het gaat om het geduld van Moussa. Moussa’s geduld raakt op. Kennelijk heeft Moussa een boodschap. Een boodschap die onvoldoende erkenning krijgt. Nu raakt zijn geduld op.

Een deel van het probleem is dat teveel mensen, zeker de mensen in Den Haag, toch ook wel vinden Moussa ergens, een ietsiepietsie, gelijk kan hebben. Hij mag natuurlijk geen terroristische aanslagen plegen. En als hij dat doet, dan zegt men “foei”, “fout”, “onacceptabel”. Maar dat hij ergens óók legitieme claims heeft om te denken zoals hij denkt, dat kan men toch ook niet uitsluiten.

Neem nu zo’n uitspraak van Wilders, dat Moussa het land uitgezet moet worden. Dat is toch niet bijzonder vruchtbaar. Dat brengt ons toch niks verder. Uitzetten. Dat kan toch helemaal niet? Naar welk land dan? Zoiets zeggen maakt de zaak alleen maar erger. En vervolgens gaat het bij het journaille en aan de praattafels van de NPO héél lang over die woorden van Wilders. Hoe weinig vruchtbaar die zijn. Wat Moussa zegt, wat hij precies denkt en waarom hij daar de consequenties van aanslagen aan verbindt, is niet populair.

En daarom zullen die aanslagen bij ons blijven. Net als Wilders.

