Pech voor Groningers, overheid breekt belofte: gaskraan moet toch weer open

Demissionair minister van Economische Zaken Stef Blok (VVD) kwam met slecht nieuws voor de Groningers. In een brief aan de Tweede Kamer zegt hij namelijk dat de gaskraan toch weer open moet, omdat het vier grootverbruikers niet lukt om om te schakelen naar een andere brandstof. Oepsie!

Bloks voorganger Eric Wiebes heeft de Groningers bedonderd, zo simpel is het. Hij meende dat het mogelijk was om medio 2022 te stoppen met de gaswinning in Groningen en dat er alleen bij extreem koude winters nog gas zou worden gewonnen. Dat blijkt totaal onwaar te zijn, want grootverbruikers kunnen kennelijk niet binnen die termijn de overstap maken.

Demissionair minister Blok gaat zelf ook vrolijk door met het ophouden van de schijn en doet alsof “de vertraging van de afbouw van de gaswinning”, zoals in het NOS-bericht staat, geen effect zal hebben op de definitieve sluitingsdatum van het gasveld in 2028. Volgens toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen is er wel een verhoogde kans op aardbevingen, maar dat zijn ze in Groningen inmiddels wel gewend, dus waar hebben we het over?

Blok heeft in de brief ook aangegeven dat er tot en met 2025 gas zal blijven worden gewonnen, maar hooguit iets meer dan een miljard kuub per jaar. De Groninger Bodem Beweging heeft al moeite met de 1,5 miljard kuub gas die men in gasjaar 2022/2023 uit de bodem wil halen, dus hier zullen ze ook wel niet zo blij mee zijn. En daar komt de 3,9 miljard kuub voor gasjaar 2021/2022 nu dus nog bij.

De overheid blijft komende jaren dus vrolijk gas winnen en de Groningers kunnen barsten, want er moet geld verdiend worden. Één van de verantwoordelijken voor dit wanbeleid is met de noorderzon vertrokken (Eric Wiebes, VVD), net als zijn voorganger (Henk Kamp, óók VVD), en de politiek eindverantwoordelijke (Mark Rutte) zit momenteel druk te discussiëren over maatregelen voor de groene industrie van de toekomst. Succes Groningers, dit worden barre tijden!