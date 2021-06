Pepijn van Houwelingen (FVD) eist vrijheid voor ondernemers: ‘Steun ze én beëindig de coronamaatregelen per direct!’

De lockdown heeft heel veel ondernemers afhankelijk gemaakt van overheidssteun. Maar heel veel ándere ondernemers komen hier niet voor in aanmerking. En als ze wel iets krijgen, dan komt de steun neer op ‘kruimels.’ FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen maakte zich woensdag daarom hard voor die ondernemers. Er moet grootschalige steun komen én de coronamaatregelen – die het MKB slopen – moeten per direct worden afgeschaft. Niets geen “in fases.” Let my people go!



Bij het debat over de volstrekt belachelijke, dictatoriale en doorgedraaide coronamaatregelen in de Tweede Kamer gisteren nam FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen het op voor de Nederlandse ondernemer; de ondernemer die door de coronamaatregelen aan de rand van de afgrond is gebracht. Niet omdat dat moest als het automatische en logische gevolg van een virus genaamd “corona,” maar omdat de overheid willens en wetens koos voor een beleid dat dit effect zou hebben.

De walgelijke maatregelen van het kabinet waren en zijn, aldus Van Houwelingen, “een ware mokerslag” voor het midden- en kleinbedrijf. FVD is de afgelopen tijd dan ook “bedolven onder brieven van wanhopige ondernemers die er zich geen raad mee weten. Vooral zelfstandigen, kleine ondernemers en jonge bedrijven zijn hard getroffen. Kappers, horecazaken, fysiotherapeuten, enzovoorts, enzovoorts.” Ook kermisexploitanten zijn daarvan een uitmuntend voorbeeld. Tot vandaag de dag mogen zij “in de buitenlucht geen kermis organiseren. Hun apparatuur is het afgelopen jaar weggeroest.”

“Sommige ondernemers zijn inmiddels zo wanhopig dat ze zelfs het pensioengeld hebben aangesproken om hun levenswerk te redden.” En ach ja, dan waren er die steunregelingen, hè? Nou, die “bleken niet voldoende of niet van toepassing te zijn.” Vervolgens citeerde Van Houwelingen verschillende ondernemers die zich werkelijk radeloos voelen. Ze zijn ten einde raad omdat ze zien dat hun bedrijf ten onder gaan en er niets is dat ze eraan kunnen doen.

Hun bedrijf, kapotgemaakt, niet door een virus uit de Chinese stad Wuhan, maar door het wanbeleid van hun eigen regering. Het is misselijkmakend. Want, zoals Van Houwelingen ook terecht stelt, het kabinet had gewoon fors kunnen investeren in de zorg en dan met name in het aantal IC-bedden. Dan hadden we prima om kunnen gaan met dit virus. Maar nee. Het hele land moest veranderd worden in één groot ziekenhuis. En het gevolg daarvan is dat hele horden ondernemers kapotgaan.

De schade hiervan is, zei de FVD’er, “gigantisch en veel groter dan de tientallen miljarden euro’s die we tot nu toe aan steunmaatregelen hebben moeten uitgeven. Bedrijven die failliet zijn gegaan. Ondernemers die hun levenswerk verwoest hebben zien worden. Nederlanders die mentaal in de knel komen, en wie weet, misschien voor de rest van hun leven niet meer kunnen werken.” En dan hebben we het nog niet eens gehad over de lichamelijke én geestelijke problemen veroorzaakt door al die uitgestelde behandelingen in de zorg.

“Wat Forum voor Democratie betreft zetten we onze samenleving weer zo snel mogelijk helemaal open,” ging Van Houwelingen verder, “en schaffen we de steunmaatregelen waar we vandaag met elkaar over debatteren af. Ondernemers willen geen steun, ondernemers willen ondernemen.” Met andere woorden, er moet nu ruimhartige steun gaan naar bedrijven die keihard geraakt zijn door het coronawanbeleid van het kabinet, en tegelijkertijd moet de samenleving weer helemaal naar normaal gaan. Zo is een volgend steunpakket niet nodig.

Het klopt natuurlijk helemaal wat Van Houwelingen zei. De enige juiste, logische, en rationele manier om hieruit te komen is te doen wat hij zegt… en dat is precies waarom het niet zo gebeurt. Nee, het lijden wordt lekker verlengd, door de versoepelingen “in fases” door te voeren, terwijl de cijfers van nu veel beter zijn dan de cijfers van vorig jaar in deze periode, toen er helemaal niet zulke verstikkende maatregelen golden. Het is om kotsmisselijk van te worden.

