Problemen voor VPRO met Kaag-propagandadocu nog lang niet voorbij: NPO-ombudsman begint onderzoek

Terwijl D66-leider Sigrid Kaag haar eigen partij en ambtenaren voor de bus heeft gegooid door glashard haar bemoeienis met de beruchte VPRO-documentaire Van Beiroet tot Binnenhof te ontkennen, stapelen de problemen zich op voor de omroep. Naast het feit dat ze hun eigen reputatie door de wc hebben gespoeld zal de NPO-ombudsman Margo Smit zich ook over de kwestie buigen.

Bij de NPO kunnen ze wel door de grond zakken dankzij de VPRO; al jaren wordt de NPO beticht van het in de broekzak zitten bij enkele partijen en door de VPRO worden deze betichtingen nog maar eens bevestigd. Margo Smit laat aan de Telegraaf weten de kwestie direct te onderzoeken en verzekert dat ze zeker geen drie maanden – wat de gebruikelijke onderzoekstijd is – nodig heeft om tot enkele pittige conclusies te komen:

“Zoals het de ombudsman betaamt: die zegt nooit zomaar wat. Maar ik ben ermee bezig, ik ben er nu aan het induiken en wil zoveel mogelijk betrokkenen spreken. Ik verwacht dat ik zeker niet de uiterste termijn van drie maanden nodig zal hebben om tot een oordeel te komen.”

Daarnaast gaat mogelijk het Commissariaat voor de Media, die toezicht houdt op de naleving van de mediawet, ook de kwestie onderzoeken. Dat laat minister Slob weten.

De timing van de uitkomst van het WOB-verzoek, wat de hele kwestie aan de kaak bracht, kon niet beter: vanaf morgen gelden er nieuwe regels bij de NPO. De Ombudsman krijgt dan veel macht in de Hilversumse slangenkuil, en omroepen kunnen dan verplicht worden gesteld om mee te werken aan een onderzoek. En laat nu net deze Kaag-affaire op het bordje komen van de Ombudsman. Een perfect moment voor Smit om dit hete hangijzer tot op de bodem uit te zoeken. Want het gaat in deze kwestie niet alleen om het feit dat de VPRO zich heeft laten gebruiken als verlengstuk van D66, maar ook dat beide partijen glashard hebben zitten liegen hierover. Ook de VPRO heeft vanaf het begin het WOB-verzoek proberen tegen te houden.

PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft afgelopen december nog vragen gesteld over de documentaire, toen bezwoer minister Arie Slob nog dat ‘D66 geen betrokkenheid of invloed had op de documentaire.’ Dat blijkt dus allesbehalve te kloppen. En ondertussen beweert de VPRO nog altijd onafhankelijk te zijn en eerlijk te handelen. Ja, maak dat de kat wijs. Enfin: binnenkort ligt er vernietigend rapport van de Ombudsman, en met een beetje geluk zullen er dan koppen rollen!