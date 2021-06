PvdA-dwingeland Mariëtte Hamer probeert de boel te forceren: ‘Wopke Hoekstra aan tafel met Jesse Klaver’

PvdA-informateur of eigenlijk dwingeland Mariëtte Hamer probeert nu heel snel eventjes een doorbraak te forceren in de formatie. Want mevrouw de salonsocialist is een beetje klaar met de koppige houding van CDA-leider Wopke Hoekstra. Daarom zet ze de ‘christendemocraat’ (haha) donderdag gewoon, hop, even aan één en dezelfde tafel met GroenLinks-muppet Jesse Klaver. Of de twee heren er even uit willen komen. En snel een beetje.

De Volkskrant bericht ademloos dat PvdA-dingetje Mariëtte Hamer nu echt aan het doorpakken is. Hoe? Nou, ze gaat gewoon een paar lastige fractieleiders bij elkaar zetten! Morgen moeten Wopke Hoekstra en Jesse Klaver, van de twee linkse partijen, met elkaar aan tafel gaan zitten. En even later moeten Sigrid Kaag van D66 en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie hetzelfde doen. Dat wordt dus een lekker links onderonsje.

Volgens de krant zet Hamertje de boel daarmee, en nee dit is geen grap, “op scherp.” Want onderling zouden er allerlei “blokkades” liggen. Blokkades die “de zaak” ophouden. Haha. Ja, he?

Hilarisch genoeg zegt Hamer wél iets dat honderd procent klopt. “Volgens Hamer liggen de inhoudelijke verschillen tussen de potentiele formatiekandidaten heleaal niet zo ver uit elkaar en maken de partijleiders ze naar buiten toe groter dan nodig is,” aldus de Volkskrant. En dat klopt natuurlijk honderd procent. Want de verschillen tussen die vier partijen zijn werkelijk minimaal. Ze zijn het op grote lijnen gewoon keihard met elkaar eens: pro-EU, pro-klimaatwaanzin, pro-gendergekte, anti-referendum, anti-conservatisme, pro-massaimmigratie. Ze zijn van één laken een pak.

Maar ja, dat mogen we niet zeggen omdat we allemaal mee moeten doen met de idiote theatervoorstelling die “politiek in Den Haag” of “de formatie” heet. En wat doet Hamer? Die zegt: ‘Ik ben er klaar mee. Kappen met die theatervoorstelling, laten we gewoon doen en toegeven wat we allemaal weten: dat we het allemaal eigenlijk best wel met elkaar eens zijn.’

Superstrak. Hamer bevestigt hiermee gewoon dat het partijkartel bestaat, en dat er op een enkele partij na – zoals Forum voor Democratie en de PVV ook een heel klein beetje – eigenlijk geen echte oppositie is in Nederland. Goed gedaan hoor, PvdA-mevrouw!

