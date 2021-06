PvdA-paus Frans Timmermans wil Orbáns Hongarije sneller voor de rechter brengen: ‘We moeten hem aanpakken’

De moraliserende PvdA-bobo Frans Timmermans is helemaal klaar met Viktor Orbán en Hongarije. Al langer roept hij dat het land voor de rechter moeten worden gedaagd vanwege het slopen van de rechtsstaat. Volgens Timmermans werd zijn mening afgelopen week bevestigd, juist nu moet Europa doorzetten en Hongarije snel naar rechtszaal sturen, aldus de Eurocommissaris.

Moraalridder Timmermans is helemaal klaar met de Hongaarse overheid. Volgens Timmermans zijn er miljoenen Hongaren die ‘net als u en ik willen leven’, maar Orbán zou hen dit onmogelijk maken. Ook Timmermans gaat mee in de valse retoriek dat Hongarije barbaarse wetgeving zou invoeren – wat natuurlijk niet echt een verrassing is, aangezien Timmermans altijd al van de extreme hyperbolen is geweest.

'Er zijn miljoenen Hongaren die willen net zo leven als u en ik. Die laat je in de steek als je zegt ga maar, zegt Frans Timmermans in #buitenhof. 'Daar staat tegenover: je kan niet eindeloos blijven pappen en nathouden, daarom moet je hem juridisch aanpakken'. pic.twitter.com/ZfrKWE60oX — Buitenhof (@Buitenhoftv) June 27, 2021

Timmermans was een van de eerste die vond dat Hongarije op het matje van de rechter moest worden geroepen en afgelopen week werd zijn mening nog maar eens bevestigd. We kunnen de situatie in het land niet langer blijven negeren, aldus de PvdA’er.

In het interview bij Buitenhof maakt Timmermans duidelijk dat zijn ‘felle’ houding als Eurocommissaris in zijn vorige termijn niet in dank is afgenomen door de Visegrad-landen: “We moeten ons niet alleen op dit onderwerp concentreren. We moeten er ook voor zorgen dat de andere dingen die hij doet, dat we hem daarop aanpakken.”

Hij maakte zich al vroeg zorgen om de teloorgang van de Hongaarse rechtsstaat – overigens iets waar hij wél gelijk in heeft. Orbán heeft op sluipenderwijs, en de laatste jaren gewoon openlijk, de rechterlijke macht weten om te vormen naar zijn hand. Helaas misbruikt Timmermans wel de ophef van deze week om zijn oude vete met het land uit te vechten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat Hongarije, helaas, de rechtsstaat aan het slopen is zorgwekkend, maar de zogeheten ‘anti-homowetgeving’ is gewoon een verbod op seksuele propaganda voor scholen. Helaas doet ook Timmermans net alsof het homo zijn verboden dreigt te worden in het land. Echter is dat gewoon lariekoek. Een verzuurde Timmermans wil via een rechtszaak wraak op het mislopen van het voorzitterschap van de Europese Commissie – een positie die hij bijna binnen had totdat de Visegrad-landen massaal zijn benoeming tegenhielden, aldus de PvdA’er.