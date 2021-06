‘Radiomaker van de Eeuw’ Frits Spits woest om ontslag Ekiz en Klamer: ‘Kan niet, de grens is bereikt!’

Radio-dj Frits Spits is boos. Heel boos. Hij vindt het namelijk volstrekt belachelijk, en totaal niet kunnen, dat Fidan Ekiz en Renze Klamer hun programma De Vooravond niet meer mogen presenteren van BNNVARA. Dit omdat de mensen achter Omroep Zwart het duo niets vinden. Spits vindt dit zó vreselijk erg dat hij zou staken… ware het niet dat hij vrij is.

De man die in 2019 door een vakjury van de VARA-gids verkozen werd tot “belangrijkste radiomaker van de eeuw” is helemaal klaar met de manier waarop de NPO omgaat met werknemers/presentators. Want, schrijft hij op Twitter, de manier waarop Fidan Ekiz en Renze Klamer zo, hop, even van hun programma gehaald zijn gaat alle perken te buiten. Dit kan zo niet!

“Het is dat ik vrij ben,” schrijft hij dan ook op Twitter, “maar anders zou ik oproepen tot een mediastaking van een uur op radio en tv van de makers om ons solidair te tonen met het ontslagen duo en om duidelijk te maken dat dit echt niet kan. Er is een grens bereikt.”

“Het onverwachte ontslag van Renze Klamer en Fidan Ekiz,” schrijft hij in een andere tweet, “is een schandvlek voor de publieke omroep! Wij worden als makers verondersteld een samenleving te vertegenwoordigen die staat voor fatsoen, respect en integriteit. Hoe moet dat in godsnaam als er zo’n voorbeeld wordt gesteld?”

Goede vraag, Frits. Hoewel wel een beetje laat. Want voor het gros van Nederland – zeker voor het gros van réchts Nederland – staat de NPO al decennia niet meer voor dat soort waarden. We zagen de ware aard van de NPO toen Pim Fortuyn nog leefde en een gooi deed naar het worden van de grootste partij van Nederland. Nou, toen kwamen al die “fatsoenlijke, respectvolle en integere” NPO’ers messen te kort om hem mee in zijn rug te steken (spreekwoordelijk dan hè!).

Hoe dan ook, Fidan zelf is overduidelijk ook gepikeerd. Want zij antwoordt Spits met een hartje én een zogenaamde power-vuist:

Zo, zo, nou die kunnen ze bij de NPO in hun zak steken. Wat zullen ze daar van onder de indruk zijn in Hilversum!