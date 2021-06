Rutte draait helemaal door: “Orbán is schaamteloos. We moeten hem op de knieën draaien”

Als je wilt weten hoe totaal doorgedraaid Mark Rutte tegenwoordig is hoef je alleen maar even te lezen wat hij vandaag zei bij aankomst bij de EU-top. Want, zei hij tegen het aanwezige perskorps, “Orbán is schaamteloos. We moeten hem op de knieën krijgen.” Wat een bizarre uitspraak over een democratisch gekozen leider van een democratisch EU-land.

Dit soort uitspraken zijn echt ongekend en overduidelijk bewijs dat de macht Mark Rutte naar het hoofd is gestegen. In het verleden hoorden we dit soort dingen over genocideplegende dictators in het Midden-Oosten. Maar nu worden ze gewoon gezegd over democratisch gekozen leiders van democratische EU-landen. En waarom? Omdat ze in de ogen van Mark “Woke, Woker Wokest” Rutte niet Woke genoeg zijn.

De impertinentie hiervan, de schaamteloosheid, is echt ongelooflijk. Je kunt een leider van een mede-EU-land écht niet zo behandelen. Dit is wanstaltig.

Maar Rutte doet het toch. Want Rutte erkent geen grenzen aan de macht meer; niet voor zichzelf in eigen land, en dus ook niet internationaal, voor zichzelf én voor de EU.

Forum voor Democratie heeft terecht woedend gereageerd op deze Hongarijehaat van Rutte. “De man van de toeslagenaffaire, de Ruttedoctrine, de strafrechtelijke vervolging van ’n oppositie-Kamerlid en de volledige uitholling van de Nederlandse democratie heeft Viktor Orbán niets te zeggen over schaamteloosheid. Een toontje lager en wat meer respect graag,” stelt de partij in een tweet.

De man van de toeslagenaffaire, de Ruttedoctrine, de strafrechtelijke vervolging van 'n oppositie-Kamerlid en de volledige uitholling van de Nederlandse democratie heeft Viktor Orbán niets te zeggen over schaamteloosheid. Een toontje lager en wat meer respect, graag. #Rutte #FVD https://t.co/I2QL9CHkHC — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) June 24, 2021

Ook Geert Wilders is witheet. “Ik hoop dat ze Nederland uit de EU zetten,” aldus de PVV-leider. “En ik hoop dat wij Rutte Nederland uitzetten.”

Ik hoop dat ze Nederland uit de EU zetten. En ik hoop dat wij Rutte Nederland uitzetten. #Nexit #Rexit https://t.co/1VggaL49ke — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 24, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit is echt bizar en onacceptabel dat een Nederlandse premier een democratisch gekozen leider van een ander Europees land zo wanstaltig behandelt. Maar Rutte denkt dat het volkómen normaal is. Ongekend.