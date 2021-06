Slap CDA pakt corrupte Europarlementariër aan met jaarlijks gesprek over integriteit

CDA-Europarlementariër Toine Manders huurde zijn schoonzoon in als medewerker op kosten van het Europees Parlement. Volgens het CDA-partijbestuur mag een CDA-politicus zich niet ‘in grijs gebied bewegen’, dus geven ze hem een slappe tik op de vingers en laten hem jaarlijks voor een integriteitsgesprek op komen draven.

Het gaat lekker bij het CDA! Na het gedoe met Pieter Omtzigt, het gedoe in Limburg en de corruptie binnen het landelijke CDA is het ook op Europees niveau raak, stelt HP/De Tijd.

Toine Manders kwam met een constructie op de proppen die zijn eigen partij om te tuin moest leiden en duidt op ‘mogelijke belangenverstrengeling’, aldus het CDA-voorzitterschap in Brussel. Het partijbestuur zegt: “Woensdag 12 mei heeft het CDA een onderzoek ingesteld inzake de heer Toine Manders die de vriend van zijn dochter in dienst heeft voor 14 uur per week met een salaris van 940 euro per maand.”

Terugbetalen hoeft niet, jaarlijks op functioneringsgesprek en even kwekken over integriteit is voldoende. Oh, en het CDA gaat nu een ‘coördinator integriteit’ installeren, want als ‘lerende organisatie’ zijn ze natuurlijk altijd op zoek naar mogelijkheden om te kunnen verbeteren. Wat een topclub is het ook, hè? Wat schept dit een vertrouwen in die partij…