Slavernij-expert Piet Emmer onverbiddelijk over ‘racistisch’ Gouden Koets-paneel: ‘Activisten, blijf eraf!’

De recentelijk naar het Amsterdam Museum overgebrachte koninklijke Gouden Koets moet in de huidige staat bewaard blijven. Dat zegt slavernij-expert emeritus-hoogleraar Piet Emmer tegen De Dagelijkse Standaard, die het niet eens is met het mogelijk verwijderen van het paneel genaamd Hulde der koloniën, waarop inwoners van onder anderen Suriname en Indonesië eer betuigen aan de Nederlandse kroon.

Emmer vindt dat ondanks de mogelijk racistische context de afbeelding behouden moet blijven: “Van de Gouden Koets moeten de activisten afblijven,” aldus de academische expert op het gebied van de trans-Atlantische slavenhandel.

Verwijderen van zo’n paneel is geschiedvervalsing, vindt hij: “Dat doet denken aan de grote Sovjet-encyclopedie, waarin bij elke nieuwe druk namen verdwenen en foto’s zo werden geretoucheerd dat in ongenade gevallen kameraden niet langer zichtbaar waren. Berucht zijn de foto’s van Stalin, naast wie altijd een grijze vlek was te ontwaren. Daar stond vroeger Leon Trotsky,” Emmer haalt ook Hitchcock-films aan, die soms nog worden uitgezonden op de Amerikaanse televisie met “met weggeretoucheerde sigaretten, pijpen en sigaren, waardoor de acteurs allerlei onbegrijpelijke bewegingen maken.”

De geschiedenis aanpassen levert altijd ongemakkelijke beelden op, is de boodschap van Emmer, die daarom ook vindt dat de Gouden Koets niet op de schop moet: “De schilderingen op de koets geven aan hoe wij rond 1900 tegen de wereld aankeken. Die panelen ga je niet overschilderen om ze up to date te brengen,” vindt de gepensioneerde hoogleraar: “Waarom kunnen we niet met het verleden leven?”