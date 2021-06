Sylvana Simons is supertrots: ‘2 weken nadat ik Rutte aansprak op coronasteun voor sekswerkers kregen ze dat’

Sylvana Simons is enorm trots op zichzelf. Volgens het Kamerlid van BIJ1 heeft ze er namelijk eigenhandig even voor gezorgd dat sekswerkers coronasteun hebben gekregen van het kabinet. “Sekswerkers konden formeel aanspraak maken op coronasteun, maar in de praktijk kregen ze niets,” zegt ze. Maar toen ze premier Rutte daarop aanspraak, nou, toen veranderde dat razendsnel. Wat een heldin, hè?!

RTL Nieuws heeft het op zich genomen om even te praten met ‘nieuwe Kamerleden’ en hun ervaringen in de Tweede Kamer. Dit omdat de verkiezingen honderd dagen geleden waren. Er werd gesproken met Gideon van Meijeren van FVD, Lisa van Ginneken van D66, Kauthar Radicaleislamist van GroenLinks, Caroline van der Plas van de BoerBurgerbeweging, Queeny (LOL) Rajkowski van de VVD en, jawel, met Sylvana Simons van BIJ1.

Die laatste laat weten heel trots te zijn op één bepaalde prestatie van zichzelf. Enorm fier. Zo supertrots dat ze lekker even de tijd neemt om er over op te scheppen. Want volgens Simons zelf heeft Simons ervoor gezorgd dat het kabinet coronasteun heeft gegeven aan “sekswerkers,” wat een eufemisme is voor – nou ja, waarvoor dat weet u vast zelf ook.

“Ze konden formeel aanspraak maken op coronasteun,” zegt Simons over deze “werkers,” “maar in de praktijk kregen ze niets. Dat heb ik aangekaart bij Rutte tijdens een debat.”

“Daarna hebben we een zwartboek gemaakt,” gaat ze verder, “en twee weken later was het geregeld.” Wat een enorme snelheid. “Daar ben ik heel trots op,” zegt Simons vervolgens. Want ja, dit soort onderwerpen hebben prioriteit bij BIJ1. Sekswerkers gratis geld geven van de belastingbetaler.

Nu is dit wel wat frappant. Want Simons is tegelijkertijd heel extreem als het gaat over de lockdown. Ze wil meer, meer, meer maatregelen, en meer, meer, meer mensen thuis opsluiten. De reden dat die mensen “steun nodig hebben” (net als het hele mkb, overigens) is dat het kabinet doet wat Sylvana wil in dat opzicht, hoewel het, als zij het voor het zeggen had, allemaal nóg extremer zou zijn.

Als tante Syl het echt zo goed voor heeft met “sekswerkers” en wat dies meer zij, dan moet ze eens ophouden met het steunen van al die strenge lockdownmaatregelen. Als ze dát doet zou ze voor de verandering echt een keer iets hebben om over op te scheppen.