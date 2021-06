Transgender-D66-Kamerlid beledigt übertolerant Nederland: ‘Transgenders hebben hier structureel de wind tegen!’

Lisa van Ginneken is Tweede Kamerlid voor D66. Dat is natuurlijk al erg genoeg, want verachtelijker dan die partij worden ze niet gemaakt in Den Haag. Maar wacht, mevrouw doet daar nog een schepje bovenop. Want in een interview beschuldigt ze de Nederlandse kiezer ervan eigenlijk gewoon hartstikke intolerant te zijn. Van Ginneken is namelijk transgender. En, zegt ze, het feit dat zij het eerste transgender-Kamerlid ooit is bewijst “dat transgender mensen in onze samenleving structureel de wind tegen hebben.”

Het is allemaal diskriminasie, mensen!

Hier word ik dus ont-zet-tend moe van. Prima dat je transgender bent. Als volwassen mens mag je je kleden en gedragen zoals je wilt, en zelfs via allerlei hormoonkuren en zelfs operaties je uiterlijk en geslacht veranderen. Dat vind ik niet alleen, dat vindt heel Nederland. Vandaar dat ons land bekendstaat om zijn tolerantie.

Maar kun je dan wel ophouden met klagen dat ándere mensen in jouw ogen niet positief genoeg reageren op jouw beslissingen omtrent je uiterlijk en manier van leven? Je doet die aanpassingen voor jezélf. Een ander hoeft daar geen dansje om te doen en je automatisch naar voren te schuiven als premierskandidaat, alleen maar omdat je iets doet waar 99,99% van de mensen totaal geen behoefte aan heeft.

Toch is dat wat D66-transgender-Kamerlid Lisa van Ginneken zo ongeveer eist. Want in gesprek met het Algemeen Dagblad laat zij weten dat het simpele feit dat zij het eerste transgender-Kamerlid van Nederland is bewijst “dat transgender mensen in onze samenleving structureel de wind tegen hebben. Ze hebben moeite om aan een baan te komen. Krijgen veel te maken met discriminatie, met stigmatisering, met geweld.”

De cijfers voor transgenders zijn inderdaad niet plezant in vergelijking met die van niet-transgenders. En alle vormen van discriminatie en al helemaal van geweld moeten keihard afgestraft worden. Dat vind ik niet alleen, dat vindt 95% van de Nederlanders mét mij.

En daar zit hem nu net de crux. De meerderheid van de Nederlanders is juist heel tolerant. Dat er een klein groepje zielepieten bij zit, tja, daar doe je niets aan. Maar overwegend is Nederland een land waar ‘minderheden’ (of het nou mensen zijn met een andere seksualiteit dan ‘de mainstream,’ met een genderverwarring, met een andere huidskleur, en ga zo maar door) het eigenlijk prima voor elkaar hebben.

Ik zou zeggen, reis eens. Ga eens op pád. Ontdek andere landen en volkeren. Als je dat doet zul je al heel snel zien: Nederland lijkt juist voor dat soort groepen – en dan zeker voor alles dat met een afwijkende seksualiteit te maken heeft – wel een soort van veilige haven. Behalve natuurlijk in bepaalde wijken in grote steden, maar dat mogen we dan, geloof ik, weer niet zeggen.

Het feit dat Van Ginneken de eerste transgender-parlementariër van Nederland is bewijst niet dat Nederland discrimineert. De kieslijsten worden gewoon samengesteld door partijen. Geen knurft die kijkt naar de mensen die op die lijst staan, zeker niet buiten de top vijf. Je wordt door de kiezer niet beloond óf bestraft vanwege je seksuele of gendervoorkeuren. Zo werkt ons systeem helemaal niet.

Nee, het enige dat dit feit bewijst is dat – niet schrikken! – er nou eenmaal relatief gesproken heel weinig transgenders zijn in Nederland. Wat? Ja, echt! Als je opgaat in de woke-bubbel van de linkse partijen denk je vast dat 50% van de mensen aan de eigen gender twijfelt, maar in werkelijkheid is dat natuurlijk totaal niet zo. Als je kijkt naar “mensen die een sociale en medische transitie doormaken” dan kom je volgens Transgenderinfo.nl uit op… ergens rond de 90.000 mensen. Dat is dus 0,5% van de bevolking. Nul komma vijf procent.

Vervolgens moet je ook even nadenken over de vraag: wanneer zijn er de meeste transgenders bijgekomen? En dan weet je dat slechts enkele decennia geleden, er nog veel minder transgenders waren dan nu, want van geslacht veranderen is pas de afgelopen jaren naar voren geschoven als prominente pion in het woke-gedachtegoed.

Oké, en dan zijn er dus slechts elke vier jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dus niet elk half jaar, niet elk jaar, zelfs niet elke twee jaar. Nee. ‘We’ moeten steeds weer vier jaar wachten tot we weer naar de stembus mogen voor nieuwe verkiezingen, waarna 150 ‘nieuwe’ Kamerleden plaats mogen nemen in het parlement. 150 mensen op 17 miljoen. Dat is dus 0,0008% van de bevolking.

Oh, maar wacht! We zijn er nog niet. Want een significant deel van die ‘nieuwe’ Kamerleden zijn steeds weer mensen die er al zaten. Want plucheklevers are gonna pluchekleef.

Als je dat allemaal meeweegt kun je maar tot één conclusie komen: Van Ginneken is pas de eerste transgender in ons parlement, omdat de kans dat een transgender voor haar in de Kamer was gekomen minimaal was. Er is geen sprake van “discriminatie” in de politiek ten opzichte van transgenders – sterker nog, me dunkt dat transgenders bij een partij als D66 een streepje voor hebben op de rest van ons.

Dus. Misschien dat Van Ginneken op kan houden tranen met tuiten te huilen over “discriminatie van transgenders,” en in plaats daarvan zowel trots als blij moet zijn met haar huidige functie; één die haar politieke inspraak en macht geeft, en die haar ook nog eens een lekker salaris oplevert waar ze prima van kan leven.