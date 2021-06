‘Testen voor toegang’ één grote flop: belastingbetaler spoelt dankzij Hugo elke dag half miljoen euro door de plee

Minder dan 3(!) procent van de testcapaciteit voor het ‘testen voor toegang’-systeem van Hugo de Jonge wordt benut. Ondertussen kost dit peperdure plan de belastingbetaler een half miljoen euro per dag. De testsamenleving is nu ruim twee weken geleden begonnen en blijkt nu al één grote flop te zijn. Toch reserveert het ministerie van Volksgezondheid honderden miljoenen voor een uitbreiding.

Deze maand is ‘testen voor toegang’ gestart. Evenementen bestaande uit groepen groter dan vijftig man mogen alleen doorgaan met een toegangstest. Gemiddeld laten zich zo’n 6000 mensen per dag testen voor zulke evenementen, terwijl de dagelijkse capaciteit veel hoger ligt. Op maar liefst 225.000, zo laat het onderzoeksmedium Follow The Money weten.

Er zijn honderden miljoenen euro’s gespendeerd aan het optuigen van de testsamenleving en na veel bombarie blijkt het plan tot op heden een grote flop te zijn – zoals vrijwel alles wat De Jonge bedenkt. Ondanks de zwaar tegenvallende cijfers ziet het ministerie geen reden om de gereserveerde miljoenen op zak te houden, ze laten de testaanbieders juist doorbouwen om zo aan het van deze maand dagelijks 300.000 tot 350.000 testen te bereiken.

De kosten voor dit peperdure, en dus nauwelijks gebruikte systeem, zullen uitkomen op 500 miljoen tot 700 miljoen euro voor de periode van maart tot en met augustus. Wat natuurlijk perfect laat zien hoe incompetent onze overheid wel niet is: we zitten in de naweeën van een grote crisis, maar men durft het aan om letterlijk honderden miljoenen weg te gooien voor een project wat nu al één grote flop blijkt te zijn. Uiteraard geïnitieerd onder de auspiciën van de ministeriële nonvaleur Hugo de Jonge.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ondertussen mag de belastingbetaler keer op keer diep in de buidel tasten om dit soort waardeloze en vaak niet-werkende plannen te subsidiëren. En bedankt, hè? Die coronacrisis is nog niet duur genoeg, of zo.